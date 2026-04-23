김재훈 경기도의원, 아리셀 화재… 이주노동자 산업안전 대책 강화 촉구



김재훈 의원.(사진=경기도의회)

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경기도의회 여성가족평생교육위원회 김재훈 의원(국민의힘, 안양4)이 23일 열린 제389회 임시회 2026년도 제1회 추가경정예산안 심사에서 아리셀 화재 참사 2주기를 앞두고 이주노동자 산업재해 예방과 유가족 지원 체계 강화 필요성을 강조했다.김 의원은 “아리셀 화재는 결코 발생해서는 안 될 사고였다”며 “대한민국 산업 현장을 지탱하는 이주노동자들이 안전하게 일하고 무사히 귀가할 수 있도록 제도적 보호를 강화해야 한다”고 밝혔다.이어 “언어와 제도에 익숙하지 않은 이주노동자의 특수성을 고려한 산업안전 지원 체계가 필요하다”며 “사고 예방부터 위기 대응, 유가족 지원까지 보다 촘촘한 정책 마련이 요구된다”고 강조했다.그는 지난해 대표 발의한 「경기도 외국인 이주노동자 산업안전 및 산업재해 예방 지원 조례」를 언급하며 관련 지원센터 설치와 실질적 정책 추진 필요성을 재차 강조했다.특히 이주노동자 산재 사망 유가족 지원 기반과 관련해 “참사 이후 유가족이 겪는 체류, 생활, 법률 지원 문제까지 포괄하는 실질적 지원 체계가 마련돼야 한다”고 주문했다.아울러 “경기도가 아리셀 참사와 같은 중대 재해 문제에 침묵해서는 안 된다”며 “이주노동자의 생명과 인권 보호를 위한 광역 차원의 책임 있는 역할이 필요하다”고 덧붙였다.온라인뉴스팀