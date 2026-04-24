고양 꽃박람회, 시간을 물들이다

시민들이 23일 ‘제18회 고양국제꽃박람회’가 개최되는 일산호수공원 안 꽃동산에 앉아 있다. ‘꽃, 시간을 물들이다’를 주제로 한 올해 박람회는 24일부터 다음달 10일까지 열린다.

연합뉴스