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시중 시세 30% 수준 공급…‘경기 청년 매입임대’ 예비입주자 369명 모집

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경기도청 전경


경기도와 경기주택도시공사(GH)가 청년층 주거 안정을 위해 ‘2026년 청년 매입임대 예비입주자’를 4월 28일부터 30일까지 모집한다.

‘청년 매입임대’는 청년들이 현 생활권에서 안정적으로 거주할 수 있도록 GH가 다가구, 다세대주택, 오피스텔 등을 매입해 시중 시세의 30%(3순위 50%) 수준으로 공급하는 공공임대주택 사업이다.

이번 예비입주자 모집은 6개 지역(성남 하대원동, 수원 서둔동, 시흥 배곧동, 광명 소하동, 용인 남동, 파주 금촌동) 총 369명을 대상으로 한다.

신청 자격은 입주자모집공고일 기준 무주택이면서 미혼인 청년으로 ▲대학생(입·복학 예정 포함) ▲취업준비생 ▲19세 이상 39세 이하인 자에 해당하면 된다.

입주자 선정은 1순위(생계·의료·주거급여 수급자, 한부모가족, 차상위계층 가구에 속한 청년), 2순위(본인 및 부모의 월평균 소득 100% 이하 일반 청년), 3순위(본인의 월평균 소득 100% 이하 일반 청년) 순위에 따라 이뤄진다.

임대 기간은 최초 2년으로, 입주 자격을 유지하는 경우 최대 4회까지 재계약이 가능해 최장 10년까지 거주할 수 있다.

김태수 경기도 주택정책과장은 “청년 매입임대는 학업과 취업 준비로 주거비 부담이 큰 청년층에게 실질적인 주거 안정에 도움이 되는 사업”이라며 “청년 등 계층별 수요에 맞춘 공공임대주택 공급을 지속적으로 확대하겠다”고 밝혔다.

안승순 기자
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