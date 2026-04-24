김용일 서울시의원, 민생노동국 추경 심사서 소상공인 지원 사업 실효성 점검



질의하는 김용일 의원

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서울시의회 기획경제위원회에서 의정활동하고 있는 김용일 의원(서대문구 제4선거구, 국민의힘)은 지난 23일 열린 제335회 임시회 민생노동국 소관 추가경정예산안 및 안건 심사에 참석했다고 밝혔다.이날 회의에서는 서울시장이 제출한 서울시 서울신용보증재단 출연 동의안과 2026년도 제1회 민생노동국 추가경정예산안, 최민규 의원이 발의한 서울시 소상공인 보호 및 지원에 관한 조례 일부개정조례안 등이 심사됐다.김 의원은 최근 실시된 ‘힘보탬 박람회’를 언급하며, 사업의 기획 의도가 실제 현장의 요구와 부합하는지 해당 박람회의 추진 배경과 투입 대비 성과를 확인할 수 있는 상세 자료를 요구했다.이어 김 의원은 소상공인 배달 수수료 부담을 덜기 위해 추진 중인 공공 배달 플랫폼 ‘땡겨요’와 ‘페이백(Pay-back) 행사’에도 깊은 관심을 보였다. 이어 단순히 자료를 제출받는 차원을 넘어 의원이 사업 구조와 효과를 명확히 이해할 수 있도록 구체적인 내용을 공유해야 한다고 요청했다.류정임 리포터