김성수 경기도의원, 도서 기증 소규모 도서관부터 활성화되어야



김성수 의원이 23일 경기도의회 하남상담소에서 경기도교육청 평생교육과 관계자들과 정담회를 갖고 교육청 및 학교도서관에서 매년 제적ㆍ폐기되는 도서 기증 활성화 방안을 논의하고 있다.(사진=경기도의회)

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경기도의회 교육기획위원회 김성수 의원(국민의힘, 하남2)은 지난 23일 경기도교육청 평생교육과 관계자들과 경기도의회 하남상담소에서 정담회를 갖고, 교육청 도서관과 학교 도서관에서 매년 제적·폐기되는 도서를 지역 내 소규모 도서관에도 기증할 수 있도록 힘써 줄 것을 당부했다.김 의원은 정담회에서 하남을 비롯한 경기도 곳곳에 시민단체나 종교시설이 자발적으로 운영하는 소규모 도서관들이 있지만, 대부분 장서 확보에 어려움을 겪고 있다고 밝혔다.반면 교육청 및 학교 도서관에서 해마다 상당한 양의 도서가 제적·폐기되고 있어, 이들 중 양서를 선별하여 기증한다면 지역사회 독서 문화 활성화에 크게 이바지할 수 있다고 전했다.그는 “최근 ‘경기도교육청 도서 기증 활성화 조례’가 제정된 만큼, 조례의 취지가 현장에서 실질적으로 구현될 수 있도록 교육청 차원의 체계적인 실행이 뒷받침되어야 한다”라고 강조했다.그러면서 “장서 확보가 어려운 지역 소규모 도서관과 돌봄 시설 등에 「경기도교육청 도서 기증 활성화 조례」 제5조에 따라 양질의 도서를 우선적으로 지원할 수 있는 체계를 마련해, 지역 독서 문화 활성화로 이어질 수 있도록 해 달라”고 거듭 당부하며 정담회를 마무리했다.온라인뉴스팀