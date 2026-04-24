서울Pn

검색

내 땅 가격표는 얼마?…강북, 공시지가 결정·공시

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

12년 숙원 ‘종로 신청사’ 본궤도 올랐다

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

어린이날 ‘서울형 키즈카페’ 60곳 무료 개방

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

광진구, 아차산성 임시 개방에 방문객 1만명 몰려

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

김성수 경기도의원, 도서 기증 소규모 도서관부터 활성화되어야

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

김성수 의원이 23일 경기도의회 하남상담소에서 경기도교육청 평생교육과 관계자들과 정담회를 갖고 교육청 및 학교도서관에서 매년 제적ㆍ폐기되는 도서 기증 활성화 방안을 논의하고 있다.(사진=경기도의회)


경기도의회 교육기획위원회 김성수 의원(국민의힘, 하남2)은 지난 23일 경기도교육청 평생교육과 관계자들과 경기도의회 하남상담소에서 정담회를 갖고, 교육청 도서관과 학교 도서관에서 매년 제적·폐기되는 도서를 지역 내 소규모 도서관에도 기증할 수 있도록 힘써 줄 것을 당부했다.

김 의원은 정담회에서 하남을 비롯한 경기도 곳곳에 시민단체나 종교시설이 자발적으로 운영하는 소규모 도서관들이 있지만, 대부분 장서 확보에 어려움을 겪고 있다고 밝혔다.

반면 교육청 및 학교 도서관에서 해마다 상당한 양의 도서가 제적·폐기되고 있어, 이들 중 양서를 선별하여 기증한다면 지역사회 독서 문화 활성화에 크게 이바지할 수 있다고 전했다.

그는 “최근 ‘경기도교육청 도서 기증 활성화 조례’가 제정된 만큼, 조례의 취지가 현장에서 실질적으로 구현될 수 있도록 교육청 차원의 체계적인 실행이 뒷받침되어야 한다”라고 강조했다.

그러면서 “장서 확보가 어려운 지역 소규모 도서관과 돌봄 시설 등에 「경기도교육청 도서 기증 활성화 조례」 제5조에 따라 양질의 도서를 우선적으로 지원할 수 있는 체계를 마련해, 지역 독서 문화 활성화로 이어질 수 있도록 해 달라”고 거듭 당부하며 정담회를 마무리했다.


온라인뉴스팀
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

구민이 선정하고 구민이 공감하는 ‘구로의 책’

참여형 독서문화 프로그램 운영 영화 등 다양한 매체와 연계 구성

너, 나, 우리 ‘바라봄·마주봄’…장애인·비장애인

장애인의 날 ‘은평 봄봄축제’

종로구, 장애인의 날 맞이 24일 ‘어울누림 축제’

마로니에공원에서 보조공학기기·시각장애 체험 등

배움의 문 더 넓히는 구로… 숭실사이버대와 협력 강

“지역 대학과 함께 학습 기회 확대”  평생교육 프로그램 개발·인력 양성

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr