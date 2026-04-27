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벼랑 끝에 단비 ‘경기 극저신용대출 2.0’ 2차 접수…전화신청도 가능

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경기도가 5월 6일부터 금융취약계층의 생활 안정을 지원하는 ‘경기 극저신용대출 2.0’ 2차 접수를 시작한다고 27일 밝혔다. 도는 온라인 신청을 어려워하는 디지털 취약계층을 위해 전화 예약도 받는다.

지원 대상은 신청일 기준 경기도에 1년 이상 계속 거주 중인 19세 이상 신용평점이 하위 10% 이하(KCB 675점, NICE 724점 이하) 도민이다. 기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족은 신용평점 하위 20%까지 신청할 수 있다. 대출 금액은 심사를 거쳐 1인당 최소 50만원에서 200만원까지이며, 연 1%의 초저금리로 최장 10년 동안 상환할 수 있다. 2차 접수의 대출 규모는 34억 4000만원이다.

▲재외국민·외국인·해외체류자 ▲2020년~2022년 경기 극저신용대출 대출금을 모두 완제하지 않은 경우 ▲장기연체 중인 경우(대출·카드 연체 등) ▲금융질서문란정보나 법원 판결 채무불이행 등록된 경우 등은 지원 대상에서 제외된다.

앞서 지난 2월 실시한 1차 접수에서 접수 시작 30분 만에 신청이 조기 마감된 바 있다. 1차 접수 당시 대출 실행자 1618명(20억 6000만원 규모) 중 75.2%가 ‘생활비 용도’로 대출을 신청했다.

대출 신청자는 재무 진단과 컨설팅을 받아야 하며, 대출 이후에도 경기도 서민금융복지지원센터를 통해 고용 및 복지 서비스 연계 등 복합적인 지원을 받게 된다.


안승순 기자
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