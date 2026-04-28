전북, 전주올림픽 유치 지지기반 강화

실무회의 대비 ‘장소 계획안’ 작성

해외 한인DB 등 협조체계 구축도

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전북도가 전주 하계올림픽 유치를 위해 국내외 공감대 형성과 지지기반 강화에 나섰다. 도는 국제올림픽위원회(IOC)와 지속 대화 절차에 따른 실무회의 준비를 위한 베뉴마스터플랜(장소 계획안)을 작성 중이라고 27일 밝혔다.도는 계획안에 기존 인프라 및 1988년 서울 올림픽 레거시 활용, 이동 편의 및 최적의 서비스 제공을 통한 지속가능성, 선수 중심의 올림픽 실현을 강조할 예정이다. 시설 배치(경기·비경기시설 등)의 콘셉트와 이유, 시설 현황·거리, 교통 및 수송 계획, 사후 활용 계획 등을 자세히 다룰 방침이다.IOC 위원 국가에 거주하는 한인들과의 협조 체계도 구축한다. 분야별 한인 단체·기관 현황 조사, 연락망 정비 등 체계적인 한인 네트워크를 만들어 IOC 위원과의 직·간접 접촉 기회를 확대하고 전주 하계올림픽 유치를 위한 지지기반을 강화하겠다는 취지다. 주재국 대사관, 대한무역투자진흥공사(코트라) 무역관, 경제무역협회(OKTA) 지회 등이 공공·외교 분야를 맡고, 한인회, 호남향우회, 한인 기업 최고경영자(CEO) 등은 민간 차원에서 대응한다. 국기원 파견 사범, 한국문화원 등을 통해서는 스포츠·문화 분야의 연결고리를 만들겠다는 입장이다.아울러 도는 지난 24일부터 26일까지 2026 전국생활체육대축전이 열린 김해종합운동장에서 전주 하계올림픽 유치 홍보도 진행했다. 도 관계자는 “전북의 올림픽 유치 전략인 기존 인프라 활용의 자세한 계획안을 만들어 IOC를 공략하고자 한다”면서 “국내외 공감대 확산을 위한 홍보를 지속적으로 추진해 나가겠다”고 말했다.전주 설정욱 기자