신복자 서울시의원, 안평·군자초 그린스마트스쿨 점검 및 학습권 피해 최소화 촉구

서울시교육청 추경안 심사서 안평초·군자초 그린스마트스쿨 추진 일정 점검

공사 중 운동장 사용 제한, 소음 등 학습권 침해 우려

재학생 피해 입지 않도록 실질적 지원 대책 마련 촉구



질의하는 신복자 의원

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서울시의회 예산결산특별위원회와 보건복지위원회에서 활동 중인 신복자 의원(국민의힘, 동대문4)은 지난 24일 서울시교육청 제1회 추가경정예산안 심사에서 동대문구 관내 학교 그린스마트스쿨 사업의 차질 없는 진행과 공사 기간 중 재학생들의 학습권 보장을 위한 대책 마련을 강력히 촉구했다.신 의원은 이날 서울시교육청 교육행정국장을 대상으로 한 질의에서 동대문구 관내 그린스마트스쿨 사업 대상지인 안평초등학교와 군자초등학교의 추진 현황을 집중 점검했다.신 의원은 이번 추경안에 포함된 안평초 급식실 및 학생식당 증축 예산을 짚으며, 2029년 준공을 목표로 한 그린스마트스쿨 사업 전반을 점검했다. 특히 “공사 중 소음과 안전 문제, 운동장 사용 제한 등으로 전학까지 고려하는 학부모가 많다”며 현장의 절박한 목소리를 대변했다. 이어 실효성 있는 대책 수립과 더불어 학부모와의 긴밀한 소통 체계 구축이 반드시 병행되어야 한다고 지적했다.이어 신 의원은 현재 사업 초기 단계에 있는 군자초의 추진 현황을 함께 살피며, 향후 단계별 진행 상황을 학부모들에게 공유하는 등 소통 중심의 행정을 펼쳐줄 것을 주문했다.또한 공사 진행 중 ‘재학생 역차별’ 문제를 우려하며 “정작 공사 기간 불편을 감내해야 하는 재학생들은 개선된 학교 환경의 혜택을 누리지 못한 채 졸업하게 될 수도 있다”고 지적했다. 그러면서 학습권 침해를 겪는 재학생들을 위해 단순한 안전 관리를 넘어선 실질적인 지원 대책이 있는지 물었다이에 대해 서울시교육청 교육행정국장은 “그린스마트스쿨 사업을 진행 중인 학교를 대상으로 교육과정 운영 및 안전 예산을 별도로 편성해 매년 지원하고 있다”며 “다양한 교육 과정을 운영할 수 있도록 추가 예산을 투입해 학생들의 불편을 최소화하겠다”고 답했다.끝으로 신 의원은 “그린스마트스쿨이 미래를 위한 교육 환경 개선 사업임은 분명하지만, 그 과정에서 재학생들이 희생되는 일은 결코 없어야 한다”고 역설했다. 이어 안평초·군자초 사업의 추진 계획과 예산 현황 자료 제출을 요구했으며, 지역 사회 및 학부모와의 투명한 소통 창구 마련을 주문하며 질의를 끝맺었다.류정임 리포터