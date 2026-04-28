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이른 더위에 ‘폭염 선제 대응’…경기도, 재해구호기금 22억원 지원

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경기도청 전경


경기도가 평년보다 빠른 더위와 폭염 장기화에 선제적으로 대응하기 위해 도 재해구호기금 22억원을 시군에 지원했다. 지원 대상은 이동노동자와 옥외근로자, 독거노인 등 폭염 취약계층이다.

도는 지난 2월 폭염저감시설 설치를 위해 24억 4000만원을 시군에 교부한 데 이어 폭염예방물품 지원을 위한 22억원 재해구호기금까지 더해 여름철 폭염 대응체계를 한층 강화했다.

지난해 경기도 내 온열질환자 978명 중 여름 초기인 7월에만 640명이 집중 발생한 것으로 나타났다. 도는 이러한 상황을 고려해 폭염이 본격화되기 전 선제적 대응에 나섰다.

세부 지원 내용은 이동노동자 쉼터를 이용하는 대리운전기사, 택배노동자 등을 대상으로 생수, 부채, 쿨토시 등을 지원하는 데 3억 1000만원을 투입한다.

또 소규모 공사장 옥외근로자와 논밭 근로자를 대상으로 쿨스카프, 쿨토시, 쿨스프레이 등 온열질환 예방물품 지원에 3억 9000만원을 지원한다.

독거노인 등 사회·경제적 취약계층 보호를 위해서는 부채, 양산 등 폭염 예방물품 지원과 함께 냉방기 청소·수리비 등에 14억 9000만원을 투입하고 신규 사업으로 노숙인 대상 폭염 예방물품 지원에 1000만원을 반영했다.

김규식 안전관리실장은 “평년보다 빠르게 찾아온 더위로 취약계층의 온열질환 발생이 우려되는 상황”이라며 “재해구호기금을 선제적으로 지원해 폭염으로 인한 피해를 최소화하겠다”고 밝혔다.

안승순 기자
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