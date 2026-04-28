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5시간 데이터 분석, 5분 만에 ‘뚝딱’…‘AI 행정’ 안양시, 업무 시간 87% 단축

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이계삼 안양시장 직무대행이 27일 ‘AI 업무혁신 아이디어 데모데이 회의’를 주재하고 있다. (안양시 제공)


안양시가 생성형 인공지능(AI)을 행정 현장에 도입한 지 한 달 만에 개별 업무 처리 시간을 크게 줄였다고 28일 밝혔다.

시는 27일 시청 상황실에서 ‘AI 업무혁신 아이디어 데모데이’를 열고, 29개 실무 부서에서 도출된 32건의 AI 활용 사례를 공유했다.

시가 접수된 사례들을 분석한 결과 AI 활용 전 건당 평균 113분 걸리던 업무가 활용 후 평균 13분 만에 처리가 가능해져 약 87%의 시간이 단축된 것으로 확인됐다. 분야별로는 데이터 분석·자동화가 97%로 가장 높은 단축률을 보였고, 법령·자료 검색 89%, 홍보 콘텐츠 제작 80% 순으로 업무 처리 속도가 빨라졌다.

주요 사례로는 구청 내 25개 부서 노후 PC의 교체 우선 순위 분석 업무가 꼽혔다. 기존에 5시간 소요되던 이 업무는 구입 연도와 내구연한 등을 AI로 점수화하면서 5분 만에 마무리됐다.

이 밖에도 ▲초과 근무 매식 수량 자동 계산 매크로 제작 ▲AI 활용 누리집 전수 조사 프로그램 개발을 통해 동 명칭 변경 사항 일괄 정비 ▲AI 음성 더빙 기술을 활용한 동영상 회의 자료 제작·종이 없는 회의 구현 ▲복잡한 법령 구조화를 활용한 민원 답변 정확도 향상 등 행정 전반에서 AI가 폭넓게 활용됐다.


안승순 기자
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