이천시, 5월 가정애(愛) 달에 지역화폐 10% 캐시백!…1인당 최대 10만원

경기 이천시가 ‘이천시 경기활성화 페스타’의 하나로 5월 1일부터 ‘가정애(愛)달 기념 이천사랑 지역화폐 캐시백 이벤트’를 진행한다고 28일 밝혔다.
이천사랑 지역화폐 사용자가 관내 지역화폐 모든 가맹점에서 지역화폐로 결제할 경우 결제금액(본인 충전 금액에 한함)의 10%(1인당 최대 10만원 한도)를 캐시백으로 즉시 지급하는 행사다. 지급된 캐시백은 지급일로부터 2개월 이내 사용 가능하고, 사용기한이 지나면 자동 소멸한다. 또한 지급된 캐시백은 이천사랑 지역화폐 가맹점과 고유가 피해 지원금 사용처에서 사용할 수 있다.
이와 함께 시에서 연말까지 진행하고 있는 ‘2026 이천시 경기활성화 페스타’의 주요 혜택 내용은 ▲지역화폐 충전 시 인센티브 10% 지급(월 10만원 한도) ▲작은가게(연매출 3억원 이하 가맹점)에서 결제 시 10% 캐시백 지급[월 10만원 한도 / 5월(가정의 달), 9월(추석달)은 전체 가맹점에서 결제 캐시백 혜택] ▲배달특급에서 지역화폐 결제 시 추가 20% 캐시백 지급 혜택(월 2만원 한도) 등이 있다. 여기에 배달특급에서 지역화폐로 결제할 경우 최대 40%까지 혜택을 받을 수 있다.
안승순 기자