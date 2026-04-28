이천시, 5월 가정애(愛) 달에 지역화폐 10% 캐시백!…1인당 최대 10만원

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경기 이천시가 ‘이천시 경기활성화 페스타’의 하나로 5월 1일부터 ‘가정애(愛)달 기념 이천사랑 지역화폐 캐시백 이벤트’를 진행한다고 28일 밝혔다.이천사랑 지역화폐 사용자가 관내 지역화폐 모든 가맹점에서 지역화폐로 결제할 경우 결제금액(본인 충전 금액에 한함)의 10%(1인당 최대 10만원 한도)를 캐시백으로 즉시 지급하는 행사다. 지급된 캐시백은 지급일로부터 2개월 이내 사용 가능하고, 사용기한이 지나면 자동 소멸한다. 또한 지급된 캐시백은 이천사랑 지역화폐 가맹점과 고유가 피해 지원금 사용처에서 사용할 수 있다.이와 함께 시에서 연말까지 진행하고 있는 ‘2026 이천시 경기활성화 페스타’의 주요 혜택 내용은 ▲지역화폐 충전 시 인센티브 10% 지급(월 10만원 한도) ▲작은가게(연매출 3억원 이하 가맹점)에서 결제 시 10% 캐시백 지급[월 10만원 한도 / 5월(가정의 달), 9월(추석달)은 전체 가맹점에서 결제 캐시백 혜택] ▲배달특급에서 지역화폐 결제 시 추가 20% 캐시백 지급 혜택(월 2만원 한도) 등이 있다. 여기에 배달특급에서 지역화폐로 결제할 경우 최대 40%까지 혜택을 받을 수 있다.안승순 기자