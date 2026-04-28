경기, 시·군에 22억 지원 폭염 선제 대응

이동노동자·독거노인 등 대상

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경기도가 평년보다 빠른 더위와 폭염 장기화에 선제적으로 대응하기 위해 도 재해구호기금 22억원을 시군에 지원했다고 28일 밝혔다. 지원 대상은 이동노동자와 옥외근로자, 독거노인 등 폭염 취약계층이다.도는 지난 2월 폭염 저감시설 설치를 위해 24억 4000만원을 시군에 교부한 데 이어 폭염 예방물품 지원을 위한 22억원 재해구호기금까지 더해 여름철 폭염 대응체계를 한층 강화했다. 세부 지원 내용으로는 이동노동자 쉼터를 이용하는 대리운전 기사, 택배 노동자 등을 대상으로 생수, 부채, 냉토시 등을 지원하는 데 3억 1000만원을 투입한다. 또 소규모 공사장 옥외근로자와 논밭 근로자를 대상으로 냉스카프, 냉토시, 냉스프레이 등 온열질환 예방 물품에 3억 9000만원을 지원한다.독거노인 등 사회·경제적 취약계층 보호를 위해서는 부채·양산 등 폭염 예방물품 지원, 냉방기 청소·수리비 등에 14억 9000만원을 투입하고, 신규 사업으로 노숙인 대상 폭염 예방물품 지원에도 1000만원을 반영했다.안승순 기자