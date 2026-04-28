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경남, SMR 시험검사지원센터 조성

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창원국가산단 2구역 275억 투입
레이저 UT 등 첨단 검사장비 도입

경남도가 소형모듈원전(SMR) 산업 육성의 핵심 인프라를 확보했다. 도는 기후에너지환경부 주관 ‘SMR 제조부품 시험검사지원센터 건립사업’ 공모에 선정됐다고 28일 밝혔다.

국비 92억 5000만원을 포함한 총 275억원 규모 국책사업인 시험검사지원센터 건립은 2029년 12월까지 창원국가산업단지 확장 2구역에서 추진된다. 센터에는 산업용 대형 CT(컴퓨터 단층촬영 검사), 디지털 RT(방사선 투과 검사), 레이저 UT(초음파 검사) 등 첨단 검사장비가 도입되는데, 각 장비는 도내 기업들이 공동 활용할 수 있다. 센터는 이어 비파괴검사 전문인력 양성 기능도 함께 갖춘다.

사업은 올해부터 2031년까지 추진하는 2695억원 규모 ‘SMR 혁신제조 국산화 기술개발사업’과도 연계된다. 혁신제조 사업에서 신공정 기술이 개발되면 시험검사지원센터가 신뢰성을 검증하는 구조다.

현재 센터 인근에는 ‘SMR 로봇활용 제작지원센터’도 건립되고 있다. 도는 두 센터가 최종 구축되면 부품 제조부터 시험·검사·인증까지 한 곳에서 처리하는 원스톱 생산·검증 체계가 완성될 것으로 보고 있다.

도는 이번 공모 선정과 SMR 특별법 시행을 연계해 SMR 산업 육성에 박차를 가할 계획이다. 향후 정부 차원의 추진이 예상되는 SMR 특구 지정은 물론 SMR 기술의 국가전략기술 지정·세제 지원 확대를 목표로 대정부 건의 등을 이어 나갈 예정이다.

김명주 도 경제부지사는 “경남은 원전기업 수·제조 인력·매출액이 전국 1위인 국내 최대 원전 산업 중심지”라며 “글로벌 SMR 제조 파운드리 거점 경남을 완성하겠다”고 밝혔다.


창원 이창언 기자
2026-04-29 18면
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