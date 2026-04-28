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울산은 친환경 조선 소부장 특화단지 유치전

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市ㆍHD현대중 상생업무 협약

울산시와 HD현대중공업이 친환경 선박 생태계 구축과 핵심 기자재 국산화를 목표로 정부의 ‘소부장(소재·부품·장비) 특화단지’ 유치에 나섰다.

양측은 28일 울산시청에서 ‘친환경 선박 생태계 구축을 위한 상생협력 업무협약’을 체결하고 본격적인 유치 준비에 들어갔다.

이번 협약은 조선산업의 핵심 소부장을 국산화해 안정적인 공급망을 확보하는 것이 핵심이다.

울산시는 특화단지 조성과 기업 투자를 위한 행정·재정적 지원을 맡고 HD현대중공업은 수요기업으로서 지역 기업들과 함께 기술 개발 및 실증을 주도할 계획이다.

특히 시는 친환경 선박의 핵심 장비이면서 해외 의존도와 기술 난도가 높은 ‘선박용 액화가스 펌프’ 등을 전략 품목으로 육성할 방침이다. 특화단지로 지정되면 수요기업의 실증설비 개방과 공동 연구개발이 활성화돼 지역 조선업계의 경쟁력이 크게 강화될 것으로 기대된다.

산업통상부는 오는 7월 심사 결과를 발표할 예정이다. 시 관계자는 “HD현대중공업의 기술 투자와 구매 확약이 특화단지 유치를 위한 강력한 경쟁력이 될 것”이라며 “울산을 조선산업 소부장 자립의 핵심 거점으로 만들겠다”고 밝혔다.


울산 박정훈 기자
2026-04-29 18면
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