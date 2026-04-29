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서울시의회 제1기 시민권익위, 제3차 전체회의 개최… 시민 현안 논의

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‘서울시의회 민원 프로세스 진단 및 개선방안’ 연구 착수보고 통해 시민소통강화 나서
28일 개최, 서울시의회 민원처리 종합계획 추진현황 등 점검


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발언하는 김지향 위원장. 서울시의회 제공


서울시의회 시민권익위원회(위원장 김지향)는 지난 28일 ‘제1기 시민권익위원회 제3차 전체회의’를 개최했다.


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지난 28일 열린 ‘제1기 시민권익위원회 제3차 전체회의’. 서울시의회 제공


이날 전체회의에서 위원회는 2026년도 서울시의회 현장민원과 민원처리 종합계획 진행사항 점검 및 서울특별시의회 민원 프로세스 진단 및 개선 방안 용역 착수 보고 안건을 다뤘다.


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지난 28일 열린 ‘제1기 시민권익위원회 제3차 전체회의’에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 서울시의회 제공


용역 착수 보고는 수행기관인 ㈜가치경영원 박성진 연구위원의 발제로 진행됐다.

위원회는 용역을 통해 ▲의회 민원 유형 및 처리 현황 데이터 분석 ▲민원 만족도 조사 및 분석 ▲민원 처리 프로세스 진단 및 개선 방안 도출 등을 수행하며 서울시의회 민원 행정 서비스를 한 단계 격상시키기 위한 실질적인 로드맵으로 활용할 계획이다.


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발언하는 김지향 위원장. 서울시의회 제공


또한 이번 전체회의를 통해 ‘2026년 서울시의회 민원처리 종합계획’ 추진 현황을 점검하고, 현장 중심의 소통 체계를 보다 강화할 예정이다.

김 위원장은 “의회신문고로 시민 목소리를 청취해 온 지 벌써 15년이 됐다”며 “이번 연구 용역은 그간 시민 편에서 민원을 해결해 온 소중한 노하우를 점검하는 기회가 될 것”이라고 밝혔다.


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지난 28일 열린 ‘제1기 시민권익위원회 제3차 전체회의’. 서울시의회 제공


이어 김 위원장은 “관성적인 시스템에 안주하지 않고 우리 의회만이 할 수 있는 역할을 찾는 데 소홀함이 없었는지 돌아보겠다”며 “앞으로도 시민권익위원회는 시민의 작은 목소리 하나도 놓치지 않고 제도에 반영하는 가교 역할을 위해 노력하겠다”고 강조했다.

류정임 리포터
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