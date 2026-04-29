‘코스트코 순천점’ 입점부지 계약 체결···2028년 개점

광주·전남 최초 입점

코스트코코리아·선월하이파크밸리 부지계약 체결



코스트코 상표



코스트코 순천점이 들어설 해룡면 선월지구 부지

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

순천시 해룡면 선월지구에 들어설 ‘코스트코 순천점’ 부지 계약이 최종 체결돼 입점이 가시화됐다.㈜코스트코코리아는 29일 해룡면 선월지구 사업시행자인 선월하이파크밸리와 광명 코스트코 본사에서 순천점 입점 부지(해룡면 선월리 845번지 외)에 대한 매매계약을 체결했다.코스트코는 지난해 9월 전라남도·순천시·광양만권경제자유구역청과 투자협약을 체결했다. 이후 이번 부지 계약을 성립함으로써 향후 건축 인허가 등의 절차를 거쳐 2028년 개점을 목표로 속도감 있게 추진한다는 계획이다.이날 부지 계약 체결에 적극 환영의 뜻을 밝힌 순천시는 정광현 부시장을 단장으로 ‘지역상생협의체’를 구성해 소상공인과의 상생 방안을 마련하기로 했다. 시는 신대·선월지구의 교통 개선 대책을 입체적으로 수립하고, IC 및 내부 도로 등 8개소에 대한 정비를 위해 국비를 포함한 총 2200억여 원을 확보해 교통 여건도 획기적으로 개선해 나갈 방침이다.시는 광주·전남 최초로 입점하는 코스트코 순천점이 지역 내 소비 확대는 물론 인근 도시의 소비 수요까지 흡수해 남해안권 전체를 아우르는 경제 거점으로 자리매김할 것으로 기대하고 있다.시 관계자는 “코스트코 순천점이 계획대로 입점할 수 있도록 관련 행정 절차를 적극 지원하겠다”고 밝혔다.코스트코는 해룡면 선월지구 4만 6000㎡ 부지에 총사업비 1020억 원을 들여 순천점을 조성하고 약 250명의 인력을 고용할 계획이다.순천 최종필 기자