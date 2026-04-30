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서울 한강버스 4월 탑승객 7만명 돌파

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승객 전달보다 8000여명 늘어나
정원박람회 때 서울숲 노선 운항

서울시는 한강버스가 4월 탑승객 7만명을 돌파해 월간 최다 탑승객 수를 기록했다고 29일 밝혔다.

시는 1일부터 지난 27일까지 한강버스를 탄 승객은 모두 7만 552명으로 가장 많은 월간 탑승객 수를 기록한 3월(6만 2491명)보다 8000여명 더 많았다.

시는 남은 3일 동안 운항하면 4월 전체 탑승객은 7만 5000명을 넘을 것으로 보고 있다. 주말 이용객은 4월 첫 주말인 4~5일 8897명에서 25~26일 1만 247명으로 15.2% 증가했다.

탑승객 증가는 날씨가 좋아지면서 나들이 나온 시민들이 한강버스로 이어진 데 따른 결과로 시는 보고 있다. 시는 선착장과 서울숲을 연계한 정원을 조성하고, 성수구름다리 등 시설 개선과 보행로 정비 사업도 진행한다.

시는 5월 1일부터 10월까지 성동구 서울숲에서 열리는 ‘국제정원박람회’ 기간에 맞춰 여의도 선착장과 서울숲 선착장을 잇는 특별 직항 노선을 운영한다. 5월 20일부터 운행을 시작하고 자세한 운영 시간 등은 한강버스 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

박진영 시 미래한강본부장은 “한강버스가 월간 최대 이용객을 기록한 것은 일상 교통과 관광 수요를 동시에 충족하는 수상 교통수단으로 정착하고 있다는 의미”라고 밝혔다.


박재홍 기자
2026-04-30 16면
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