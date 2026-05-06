경북도의회, 예천 대창중학교 대상 ‘청소년의회교실’ 개최

3학년 36명, 의정활동 전 과정 체험하며 민주주의 이해 높여



6일 열린 제130회 경북도의회 청소년의회교실(예천 대창중학교). 경북도의회 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경북도의회(의장 박성만)는 6일 의회 본회의장에서 예천 대창중학교 학생 36명이 참여한 가운데 ‘제130회 경북도의회 청소년의회교실’을 개최했다.청소년의회교실에 참여한 대창중학교 3학년 학생들은 일일 도의원으로서 실제 의정 운영 전 과정을 체험했다. 학생들은 지역 주요 정책이 결정되는 본회의장에서 의사일정에 따른 회의를 직접 진행하며, 지방의회의 기능과 역할을 심도 있게 이해하는 기회를 가졌다.또한 학생들은 ▲학교 가는 길이 위험해요 ▲청소년 스마트폰 및 사이버 도박 중독 문제입니다 ▲돈 안 내고 안전하게 놀 수 있는 ‘청소년 전용 공간’이 부족해요 ▲중학생 우울증과 스트레스, 학교 밖 상담센터가 필요해요 ▲청소년의 건강한 식습관 등의 주제로 3분 자유발언에 이어 ▲교내 CCTV 설치에 관한 조례안 ▲청소년 스마트폰·사이버 도박 중독 예방 및 치료 조례안 ▲청소년 생활 체육 공간 무료 개방 및 신체 건강 증진 조례안 등 전체 5건의 안건을 상정·처리했다.이들은 서로의 의견을 존중하며 논리적으로 토론하는 과정을 통해 민주주의의 기본 원리와 책임 있는 의사결정의 중요성을 체득하는 시간을 가졌다.이날 참여한 한 학생은 “의회에서 직접 안건을 발의하고 토론해 보니 정책이 여러 의견을 거쳐 결정된다는 과정을 이해할 수 있었다”며 “후배들에게도 꼭 추천하고 싶다”고 소감을 밝혔다.경북도의회 청소년의회교실은 2014년부터 운영되어 왔으며, 올해 4월까지 총 129개 학교, 5340여명의 학생들이 참여했다.경북도의회는 앞으로도 청소년들이 의정활동을 보다 쉽게 이해하고 직접 참여할 수 있는 교육 기회를 지속적으로 확대해 나갈 방침이다. 이를 통해 미래 세대의 주인공인 청소년들이 성숙한 민주시민 의식을 함양할 수 있도록 적극 지원할 계획이다.류정임 리포터