여수 세계섬박람회 앞둔 경도해양관광단지, 글로벌 기업 투자 이끈다

JW메리어트 유치해 사업 가속도

호텔·워터파크·상업시설 등 조성

관광·투자 연계… 시너지 극대화



여수 경도지구 JW메리어트호텔 조감도.

광양만권경제자유구역청 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

오는 9월 개막하는 ‘2026 여수 세계섬박람회’를 앞두고 남해안 관광 지형이 재편되는 가운데 경도해양관광단지가 투자와 관광을 결합한 핵심 거점으로 부상하고 있다. 이곳은 남해안 관광·경제 지형 변화를 이끌 핵심 축이라는 평가를 받는다. 6일 여수시 등에 따르면 경호동 대경도 일원 2.15㎢ 부지에 조성 중인 경도해양관광단지는 총 1조 5000억원이 투입되는 대규모 민간 투자 프로젝트다. 호텔과 콘도, 워터파크, 상업시설, 해양친수공간 등이 들어서는 체류형 복합 관광단지로, 현재 공정률은 40%를 넘어섰다.최근 글로벌 호텔 브랜드 JW메리어트 유치가 확정되면서 사업은 한층 탄력을 받고 있다. 호남권 최초로 들어서는 5성급 호텔로, 지상 28층·290여 객실 규모로 조성되며 2029년 완공을 목표로 한다. 미래에셋 컨소시엄이 메리어트와 운영 계약을 체결하고 연내 착공을 위한 인허가 절차를 진행 중이다.경도 개발은 단순 관광 인프라 확충을 넘어 투자유치 환경을 변화시키는 요소로 평가된다. 글로벌 기업은 산업 인프라뿐 아니라 정주 여건과 생활 환경을 함께 고려하는 만큼 국제적 수준의 숙박·관광 인프라가 투자 결정에 중요한 변수로 작용한다.광양만권경제자유구역청은 섬박람회 기간 중 외국인 투자유치 포럼을 개최해 관광과 투자 기능을 연계할 계획이다. 행사와 투자유치를 하나의 플랫폼으로 묶어 시너지를 극대화한다는 것이다.구충곤 광양경자청장은 “경도 5성급 호텔 사업이 본격화되면서 해양관광단지 개발이 속도를 내고 있다”며 “경도를 남해안 관광과 투자유치를 견인하는 핵심 거점으로 육성하겠다”고 밝혔다.광양 최종필 기자