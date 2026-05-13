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수원특례시, 8개 동(洞)에서 알리페이·위챗페이로 결제하면 할인·환율 우대

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알리페이, 위챗페이로 결제할 수 있는 제로페이 가맹점 단말기. 수원시 제공


‘2026~2027 수원방문의 해’를 선포한 수원특례시가 알리페이·위챗페이와 함께 외국인이 많이 찾는 8개 동에서 알리페이·위챗페이로 결제하면 할인·환율 우대 혜택을 제공하는 프로모션을 펼친다.

7월 31일까지 행궁, 연무, 영화, 매교, 고등, 매산, 인계, 지동에 있는 제로페이 가맹점 5000여 개소에서 알리페이(CN)로 결제하면 20%(최대 6500원, 1인당 3회) 할인받을 수 있다. 알리페이+ 결제도 20%(최대 5000원, 1인당 5회) 할인 혜택을 제공한다.

위챗페이로 결제하면 최대 10% 슈퍼 환율 우대 혜택을 받을 수 있다(무작위 당첨 방식).

수원시는 8개 동의 제로페이 가맹점 1269개소에 해외 모바일 결제 플랫폼과 연동할 수 있는 큐알(QR) 코드 결제 키트를 배포했다.

시는 지난 3월 모바일 간편결제 서비스 플랫폼인 ‘제로페이’를 운영하는 (재)한국간편결제진흥원과 업무협약을 체결하고, 외국인 관광객의 결제 편의성을 높이기 위해 협력하고 있다. 제로페이는 글로벌 결제 플랫폼과 연동할 수 있어 외국인 관광객이 본국에서 사용하던 결제 앱을 국내 제로페이 가맹점에서 쓸 수 있다.

수원시 관계자는 “중국 황금연휴 기간에 맞춰 추진하는 이번 프로모션이 소상공인의 매출이 늘어나는 데 도움이 되길 바란다”고 밝혔다.

안승순 기자
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