전남광주통합시 1금고 농협ㆍ2금고 광주은행

한시 운영 후 올 하반기 재선정

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전남과 광주의 행정 통합으로 탄생하는 ‘전남광주통합특별시’의 살림살이를 책임질 첫 금융기관으로 NH농협은행과 광주은행이 나란히 선정됐다.약 21조원에 달하는 매머드급 통합 시대를 여는 금고지기라는 상징성과 함께, 향후 4년간의 운영권을 놓고 벌어질 ‘쩐의 전쟁’에서 유리한 고지를 선점했다는 평가가 나온다.24일 광주시와 전남도에 따르면 지난 22일 열린 합동 금고지정심의위원회에서 제1금고(일반회계) 운영기관에 NH농협은행이, 제2금고(특별회계·기금) 운영기관에 광주은행이 각각 선정됐다. 심의위는 양 시·도 행정부시장을 공동위원장으로 하고 시·도의원과 전문가 등 11명으로 꾸려졌다.심의 결과에 따라 NH농협은행은 1금고로서 일반회계와 공기업특별회계 등 10개 회계를 관리하며 광주은행은 2금고로 기타특별회계와 기금 등 50개 회계의 관리를 맡게 된다.이번에 선정된 금고의 운영 기간은 통합특별시가 출범하는 7월 1일부터 올해 말까지 6개월간으로, 내년 이후 최대 4년간 금고를 운영할 금융기관은 올 하반기 조례를 별도로 정해 다시 선정한다.현재 광주시의 경우 1금고는 광주은행, 2금고는 NH농협은행이 맡고 있으며, 전남도는 반대로 1금고는 NH농협은행이, 2금고는 광주은행이 담당하고 있다. 이번 한시적 선정은 기존의 균형을 유지하면서도 통합 초기 운영의 안정을 꾀하려는 전략적 선택으로 풀이된다.올해 기준 광주시(8조 1000억원)와 전남도(12조 7000억원)의 예산을 합치면 총 20조 8000억원 규모다. 특히 내년부터는 정부가 매년 5조원을 추가 지원하기로 해 통합특별시 예산은 25조원대에 달할 전망이다.광주 서미애 기자