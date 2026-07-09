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철길로 하나 되는 부울경…광역철도 사업 분수령

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부울경 GTX 예타 통과 촉구 서명
울산~양산~김해 총 54.6㎞ 노선
부마 복선전철 조기 개통도 요구

부산·울산·경남을 하나의 생활·경제권으로 연결할 광역철도망 구축 요구가 거세지고 있다. 동남권 순환 광역철도의 예비타당성조사 통과를 촉구하는 서명운동이 확산하는 가운데 수년째 개통이 지연된 부전~마산 복선전철 개통 목소리도 힘을 얻고 있다.

9일 경남도에 따르면 도와 창원시, 김해시, 양산시, 울산 울주군은 동남권 순환 광역철도 건설을 위한 예타 통과 촉구 서명운동에 나섰다.

동남권 순환 광역철도 사업은 KTX울산역과 양산 북정·물금, 김해 장유·진영을 연결(총길이 54.6㎞·사업비 3조 원)하는 게 골자다. 4차 국가 철도망 구축계획에 반영된 이 철도는 창원중앙역 등 창원지역 철도망과도 연결돼 부울경을 하나의 생활·경제권으로 묶는 ‘부울경 GTX’ 역할을 할 것으로 보인다.

한국개발연구원이 진행 중인 예타 결과는 오는 12월 나올 예정이다. 이에 관련 지방자치단체는 주민 서명을 모아 정부에 전달하며 사업 필요성을 알릴 계획이다.

동남권 순환 광역철도와 함께 부울경 광역생활권 완성의 또 다른 축인 부전~마산 복선전철 조기 개통 요구도 이어지고 있다. 부전~마산 복선전철은 부전역과 마산역을 연결(총길이 51.1㎞)한다. 애초 2020년 6월 준공 예정이었으나 같은 해 3월 낙동강~사상역 구간 터널 공사 중 발생한 지반침하 사고로 공정률 99%에서 공사가 중단됐다. 이후 국토교통부와 민간 사업시행자 간 이견이 이어지면서 개통이 지연되고 있다.

6·3 지방선거 과정에서 박완수 경남지사와 정영두 김해시장은 2027년 상반기 경남 구간 부분 개통과 전체 구간 개통을 공약으로 내세웠다. 민선 9기 출범을 앞두고 인수위원회 등도 사상역 등을 찾아 사업 추진 상황을 점검했다. 이재명 대통령도 앞서 ‘선 개통·후 정산’ 필요성을 언급한 가운데 내년 상반기 마산~강서금호역 부분 개통이 기대되고 있다.

지역에서는 동해선 광역전철 사례를 주목하고 있다. 2016년 부전~일광 구간 개통에 이어 2021년 울산 태화강역까지 연장된 동해선은 지난해 1700만명이 넘게 이용하며 대표 광역교통망으로 자리 잡았다.

지역 지자체와 정치권은 부울경 광역철도가 추가로 구축되면 가덕도신공항 접근성 향상과 산업·물류 경쟁력 강화 등 지역 균형발전 효과도 클 것으로 기대한다.

창원 이창언·울주 박정훈 기자
2026-07-10 19면
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