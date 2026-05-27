與 “철근 누락 은폐” vs 野 “불안 조성”… 서울시장 선거 대리전

국회 행안위 ‘GTX-A 사태’ 공방

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6·3 지방선거를 8일 앞둔 26일 국회 행정안전위원회가 수도권광역급행철도(GTX)-A 삼성역 철근 누락 사태를 두고 서울시와 국토교통부 관계자 등을 대상으로 긴급 현안 질의에 나섰다.여당 행안위원들은 서울시가 철근 누락을 알고도 늑장 보고로 사실을 은폐하려 했다고 주장했다. 여당 간사인 더불어민주당 윤건영 의원은 “서울시가 국토부를 대면으로 만난 게 17번인데 단 한 번도 철근 누락을 언급하지 않았다”고 비판했다. 같은 당 오기형 위원도 “(지난해) 11월 5일 철근 누락이 보고된 이후 4월 30일에 김성보 부시장이 처음 본부장으로부터 보고를 받았는데, 질책하지 않았다”며 “은폐가 아니면 이럴 수가 없는 것”이라고 주장했다.이에 김성보 서울시장 권한대행(행정2부시장)은 “조속히 철도공단과 국토부하고 협의해서 (철근 누락) 보강 방안을 확정하도록 제시했다”며 “서울시에서 은폐하려는 의도도, 시도도 없었다”고 반박했다.앞서 서울시는 지난해 11월 시공사 현대건설로부터 철근 누락 사실을 처음 보고받은 뒤 같은 달 건설사업관리보고서를 통해 국토부에 처음 알리고, 총 6번에 걸쳐 관련 내용을 공문으로 전달했다. 다만 시장 권한대행인 김 부시장에게는 오세훈 국민의힘 후보의 시장 직무정지 직후인 지난 4월 30일 보고가 이뤄졌다.야당 행안위원들은 시가 국토부 매뉴얼을 따랐고, 안전에 문제가 없었다고 맞섰다. 또한 국토부가 과도한 불안감을 조성하고 있다고 주장했다. 국민의힘 조은희 위원은 “국토부에서는 4월 30일 일시 중지했던 GTX-A 삼성역 무정차 시험운행을 5월 4일 재개했고, 총 138회의 시험운행을 했다”면서 “공사 중단을 고려해야 할 정도로 위험한 상황이면 시험운행도 중단했어야 하는 것 아니냐”고 강조했다.이에 국토부는 행정안전부와 합동점검을 진행 중이며, 시가 제시한 보강 공법에 대해서도 추가 검토가 필요하다고 밝혔다. 김태병 국토부 철도국장은 “종합적으로 검토해서 만약 필요하다면 공사 중단도 검토해야 한다”면서 “철근이 절반 빠진 것은 상당히 큰 문제”라고 밝혔다.박재홍 기자