전남도민, 매년 5000명 장기 기증 서약

순천, 보건소 진료비 무료 등 혜택

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“내가 죽어도 소중한 생명을 살릴 수 있다는 뿌듯함에 장기 기증에 서약했습니다.”26일 전남 순천시보건소에서 장기 기증 서약서를 작성하고 나온 A(50)씨는 “뉴스에서 장기 기증으로 새로운 생명을 불어넣어 주고 간 분들의 이야기를 접하면서 나도 꼭 그렇게 멋진 모습을 보여야지 하는 생각을 자주 했다”며 “오늘 신청을 하고 나와 기분도 좋고 스스로도 대견스럽다”고 활짝 웃었다.시 담당 직원은 “일주일에 5~6건씩 문의가 오고 지난 21일에는 2명이 가입하는 등 올해 들어서 110여명이 장기 기증 서약을 했다”고 귀띔했다.여수시와 순천시에서 매년 1000명 이상 장기 기증에 동의하는 등 전남 22개 시군을 통틀어 해마다 장기 기증 서약자가 5000명에 육박하는 것으로 조사됐다.보건복지부 국립장기조직혈액관리원에 따르면 전남 지역에서는 2023년 4917명, 2024년 4265명, 2025년 4789명이 장기 기증 희망 등록을 했다. 지난해 여수시는 1642명, 순천시는 1100명이다.순천시의 경우 생명 나눔 문화 확산을 위해 조례를 제정하고 보건소 진료비 무료 등 다양한 혜택을 통해 장기 기증 문화 조성에 힘쓰고 있어 눈길을 끈다.시는 2009년 ‘순천시 장기 및 인체조직 등 기증 장려에 관한 조례’ 제정을 시작으로 전국에서 가장 많은 19개 관련 조례를 만들어 공영주차장 50% 감면과 국가정원, 순천만습지, 낙안읍성 무료 입장 등 직영 체육시설, 관광지, 주차장 관련 이용 혜택을 제공 중이다.시 관계자는 “다양한 지원책도 장기 기증 서약에 큰 도움을 주는 것 같다”고 말했다.순천 최종필 기자