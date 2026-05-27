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6·25 참전 프랑스 용사 “한국 땅에 묻히겠다”

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6·25 참전 프랑스 용사 “한국 땅에 묻히겠다”
6·25전쟁에 참전했던 프랑스 출신 유엔군 소속 앙드레 다차리(오른쪽)와 자크 그리졸레(왼쪽) 참전용사의 유해 봉환식이 열린 26일 인천국제공항에서 의장대가 고인의 영정과 유해를 운구차로 봉송하고 있다. 지난해 3월 별세한 다차리 참전용사는 1953년 3월부터 이듬해 8월까지 유엔 프랑스대대 소속 육군으로 자원 참전했다. 2024년 11월 별세한 그리졸레 참전용사는 1951년 4월부터 이듬해 7월, 1953년 3~10월 두 차례에 걸쳐 참전했﻿다. 두 고인의 유해는 부산 유엔기념공원에 안장된다.
영종도 연합뉴스


6·25전쟁에 참전했던 프랑스 출신 유엔군 소속 앙드레 다차리(오른쪽)와 자크 그리졸레(왼쪽) 참전용사의 유해 봉환식이 열린 26일 인천국제공항에서 의장대가 고인의 영정과 유해를 운구차로 봉송하고 있다. 지난해 3월 별세한 다차리 참전용사는 1953년 3월부터 이듬해 8월까지 유엔 프랑스대대 소속 육군으로 자원 참전했다. 2024년 11월 별세한 그리졸레 참전용사는 1951년 4월부터 이듬해 7월, 1953년 3~10월 두 차례에 걸쳐 참전했﻿다. 두 고인의 유해는 부산 유엔기념공원에 안장된다.

영종도 연합뉴스
2026-05-27 19면
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