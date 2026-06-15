스포츠·축제·관광 함께 즐겨요… 괴산, 생활인구 급증

작년 생활인구, 도내 군 지역 1위

체류인구, 등록인구의 6.5배 주목



지난해 11월 열린 괴산 김장축제 행사장에서 방문객들이 축제를 즐기고 있다.

괴산군 제공

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충북 괴산군이 스포츠 강군과 축제의 고장으로 도약하며 생활인구 분야에서 승승장구하고 있다.괴산군은 지난해 4분기 생활인구 집계 결과 월평균 27만 3224명을 기록하며 도내 8개 군 지역 가운데 2위를 기록했다고 15일 밝혔다. 1위는 단양군으로 27만 4066명으로, 차이는 842명이다.지난해 전체 생활인구에선 괴산군이 도내 군 지역 1위를 차지했다. 지난해 괴산군의 월평균 생활인구는 27만 9750명이며 연간 누적 생활인구는 335만명을 넘어섰다. 2위 단양군의 지난해 월평균 생활인구는 25만 2528명이다.괴산군은 2024년에도 월 평균 생활인구 29만 3667명, 누적 생활인구 352만명을 기록하며 도내 군 단위 1위를 달렸다.생활인구는 주민등록인구와 외국인, 통근·통학·관광 등 목적으로 월 1회, 하루 3시간 이상 지역에 머문 체류인구를 모두 반영한 지표다. 지역을 찾고 머물며 소비하는 인구 흐름을 보여준다. 괴산군의 생활인구를 분석하면 체류인구가 등록인구(주민등록인구+외국인)의 6.5배에 달한다.생활인구에서 괴산군이 선전하는 것은 군이 스포츠, 축제, 관광 등 다각적인 체류인구 전략을 펼친 결과로 분석된다. 군은 체육 인프라를 활용해 각종 체육대회와 다양한 종목의 동계·하계 전지훈련 팀을 유치하고 있다. 이를 통해 유동 인구가 줄어드는 비수기에도 지역경제에 활력을 불어넣고 있다.축제도 생활인구 증가를 견인하고 있다. 지난해 빨간맛페스티벌에는 23만 5000여명, 괴산고추축제에는 31만 1000여명, 괴산김장축제에는 12만 3000여명이 다녀갔다.관광도 한몫하고 있다. 군은 괴산오작교, 자연울림 음악분수, 산막이호수길 등 체험형 관광 기반을 강화했다. 또 생활인구 확대를 위해 장연면 오가리 일원에 대중형 골프장(18홀)과 111실 규모의 숙박 및 휴양시설을 추진 중이다. 내년 12월 준공이 목표다.장연면 장암리에는 36홀 규모의 골프장과 골프텔, 콘도미니엄 등을 갖춘 스포츠휴양시설이 들어선다. 내년 하반기 착공 예정이다. 군 관계자는 “생활인구 증가는 스포츠, 관광, 축제 등이 함께 만든 결과”라며 “자연과 지역 자원을 살린 체류형 콘텐츠를 확대해 방문객이 오래 머물고 다시 찾는 괴산을 만들겠다”고 말했다.괴산 남인우 기자