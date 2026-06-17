정명근 화성시장 “종량제 봉투 생산량 확보·공급망 관리에 행정력 집중”



정명근 화성시장이 10일 종량제 봉투 판매소를 방문해 판매소 관계자로부터 공급 현황과 애로사항을 듣고 있다. 화성시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

정명근 화성특례시장이 10일 시민들의 불편을 최소화하기 위해 종량제 봉투 생산량 확보와 공급망 관리에 행정력을 집중하겠다고 밝혔다.정 시장은 지난 10일 종량제 봉투 수급 상황을 직접 점검하기 위해 판매소를 방문해 관계자들로부터 애로사항을 듣고, 종량제 봉투 수급 불안으로 인한 시민 불편을 최소화할 수 있도록 판매소 관리와 유통 공급망 점검 체계를 강화해 안정적인 공급 대책 마련에 힘써줄 것을 당부했다.시는 중동 전쟁으로 발생한 수급 불안에 대응하기 위해 지난 4월부터 선제적 안정화 대책을 가동해 왔다.현재 모든 규격의 봉투를 동시에 대량 생산하는 데 한계가 있어 시민 수요가 높은 ▲재사용 20리터 ▲소각용 75리터 봉투를 우선 생산·공급하고 있다.또한 지난 4월 말부터 판매소별 제한 공급을 시행한 이후 매주 생산량과 재고량을 점검하며 판매소 규모와 수요에 맞춰 공급량을 확대해 왔다. 앞으로는 추가 생산업체와 계약을 추진해 공급 체계를 더욱 다각화할 계획이다.정 시장은 “종량제 봉투는 시민들의 일상과 직결된 필수 생활물품인 만큼 안정적인 공급 체계를 유지하는 것이 무엇보다 중요하다”며 “원자재 수급 불안 등 외부 변수에도 시민들이 불편을 겪지 않도록 생산량 확보와 공급망 관리에 행정 역량을 집중하겠다”고 밝혔다.이어 “현장의 목소리를 지속적으로 살피며 판매소 운영 실태와 유통 과정을 체계적으로 관리해 시민들이 언제 어디서나 필요한 종량제 봉투를 안심하고 구매할 수 있는 환경을 조성하겠다”고 덧붙였다.안승순 기자