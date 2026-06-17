예산정책자문위원회, 재정전문성 강화 특강 및 정담회 개최



▲ 박재용 경기도의회 예산정책자문위원회 위원장을 비롯한 도의원들과 자문위원들이 17일 수원 이비스 앰배서더 호텔에서 열린 회의 및 정담회를 마친 후 손하트 포즈를 취하며 기념 촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 예산정책자문위원회가 지방재정 현안을 점검하고 의회의 재정 분석 역량을 고도화하기 위한 소통의 장을 마련했다.위원회는 지난 17일 수원 이비스 앰배서더 호텔에서 「2026년 예산정책자문위원회 회의 및 정담회」를 개최하고 지방재정 현안에 대한 전문지식을 공유하는 시간을 가졌다.이번 회의는 지난 2년간 경기도의회 예산정책자문위원으로 활동하며 전문적인 자문과 의회의 예산정책 발전에 기여한 위원들의 노고에 깊은 감사의 뜻을 전하고, 지방재정 현안에 대한 토론을 진행하며 제11대 예산정책자문위원회를 마무리하기 위해 마련됐다.이날 회의에는 경기도의회 예산정책자문위원회 박재용 위원장(더불어민주당, 비례)을 비롯해 이혜원 의원(국민의힘, 양평2), 윤충식 의원(국민의힘, 포천1), 장민수 의원(더불어민주당, 비례), 김영희 의원(더불어민주당, 오산) 등 예산정책자문위원들이 대거 참석해 자리를 함께했다.이어진 특강에서는 한국지방세연구원 특례연구센터장인 이현정 예산정책자문위원이 초빙되어 「보통교부세 제도의 현재와 미래」를 주제로 강연을 진행했다. 이 위원은 지방재정의 핵심 재원인 보통교부세 제도의 운영 현황을 짚고 표준 행정수요액 산정의 대안 모색까지 폭넓게 설명하며, 지방재정 건전성 확보 방안에 대한 다양한 의견을 제시해 참석자들의 큰 호응을 얻었다.박 위원장은 “그동안 위원님들께서 보내주신 전문적인 자문과 헌신적인 노력 덕분에 경기도의회 재정 분석과 예산정책의 전문성이 한층 강화될 수 있었다”며 “비록 임기는 마무리되지만 앞으로도 변함없는 관심과 고견을 통해 경기도의회 재정정책 발전에 힘을 보태주시길 바란다”고 밝혔다.양승현 리포터