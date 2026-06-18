고래도시 빛낼 울산 장생포 ‘더 웨이브’ 준공

야간 미디어파사드 터널 첫선



17일 준공한 울산 남구 장생포 복합문화시설 ‘더 웨이브’ 내부에 조성된 이동형 미디어파사드.

울산 남구 제공

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울산 장생포 고래문화특구가 첨단 미디어 기술과 친환경 건축을 결합한 새 관문 ‘더 웨이브’를 선보이며 밤낮없이 머무는 ‘글로벌 체류형 관광도시’로 대전환을 선언했다.울산 남구는 17일 장생포 고래바다여행선 선착장에서 주민 등 150여명이 참석한 가운데 복합문화시설 ‘더 웨이브’ 준공식을 개최했다. ‘고래문화특구 관문에서 시작되는 변화의 파도’라는 의미를 담은 ‘더 웨이브’는 총사업비 70억원을 투입해 지난해 10월 착공한 지 8개월 만에 웅장한 모습을 드러냈다.지상 2층 규모의 더 웨이브는 자연 친화적인 일본산 삼나무를 활용한 중목구조 건축물과 첨단 미디어 기술이 결합한 랜드마크형 관광시설이다.특히 전국 최초로 도입된 높이 13.3m, 길이 31m 규모의 ‘이동형 해양 미디어파사드 터널’은 장생포의 정체성을 담은 고해상도 LED(발광다이오드) 영상과 입체적﻿ 음향 콘텐츠를 구현해 방문객﻿에게 차별화된 시각적 몰입감을 제공한다.건물 1층에는 고래바다여행선 매표소와 사무공간이, 2층과 옥상에는 장생포 앞바다를 한눈에 볼 수 있는 전망대가 각각 조성됐다.남구는 더 웨이브 준공을 기점으로 야간 미디어파사드를 중심으로 한 화려한 야간 볼거리를 확보하게 됐다. 더 웨이브는 최근 개장한 익스트림 체험시설 ‘웨일즈카트’, 가족형 숙박시설 ‘고래잠’과 연계돼 볼거리, 즐길 거리, 머물 거리가 결합한 ‘원스톱 체류형 관광벨트’를 구성한다. 서동욱 남구청장은 “더 웨이브와 기존 관광 인프라를 연계해 장생포 고래문화특구를 세계적인 글로벌 체험·체류형 관광도시로 완성하겠다”고 강조했다.울산 박정훈 기자