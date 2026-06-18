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서성란 경기도의원 “여성 운수종사자 양성, 버스 인력난 완화와 여성 일자리 확대의 현실적 대안”

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▲ 서성란 의원이 제391회 정례회 제1차 건설교통위원회 회의에서 대중교통 인력난 해소와 일자리 연계 체계 구축을 위한 유관 부서 간 협력을 강조하고 있다. (사진=경기도의회)


경기도 내 버스 업계의 만성적인 인력 부족 문제를 해결하고 여성의 경제활동 참여를 촉진하기 위해 유관 부서 간의 긴밀한 협력 체계를 구축해야 한다는 제언이 나왔다.

경기도의회 건설교통위원회 소속 서성란 의원(국민의힘, 의왕2)은 지난 16일 열린 제391회 정례회 제1차 건설교통위원회 회의에서 여성 운수종사자 양성 지원 사업의 정책적 지속성과 현장 안착 방안을 강력히 당부했다.

서 의원은 지난해 자신이 대표 발의해 통과된 「경기도 노선버스 운수종사자 양성 사업 지원 조례 일부개정조례안」을 환기하며 “여성 운수종사자의 참여 확대와 정착 지원을 위한 근거를 마련한 만큼, 조례 개정 취지가 현장에서 실제 변화로 이어져야 한다”고 강조했다.

그는 도내 대중교통 현장의 시급한 과제로 인력 확보를 꼽았다. 이어 “경기도 버스 현장은 운수종사자 부족 문제가 계속되고 있다”라며 “노선 유지와 배차 안정성, 도민 이동권을 위해 운수종사자 확보는 대중교통 서비스의 기본 과제”라고 설명했다.

그러면서 “여성 운수종사자 양성은 여성 일자리 확대와 버스 인력난 완화를 함께 도모할 수 있는 현실적인 대안”이라고 진단한 뒤, 단순한 행정적 연계를 넘어 통합적인 관리 체계가 필요하다고 역설했다. 서 의원은 “면허 취득과 교육 지원에 머무르지 않고, 현장 적응, 근무 환경, 안전 교육, 정착 지원까지 함께 살펴야 한다”라며 “교통국을 중심으로 여성가족국 여성정책과, 경기도여성비전센터, 경기도교통연수원 등 관계 부서·기관과 협력해 홍보와 교육, 일자리 연계까지 이어지는 체계를 고민해야 한다”고 정책적 방향성을 제시했다.

한편 서 의원은 의왕 안양천 정비 사업, 버스정류소 자동심장충격기(AED) 설치 근거 마련, 도로점용공사장 교통소통대책 개선, 의왕 프리미엄 버스 도입·운영, 의왕역 철도 지하화 등 지역의 핵심 교통·도시 현안 추진에 긴밀히 협력해 준 공직자들에게 사의를 표명하기도 했다.

마지막으로 그는 “여성 운수종사자 양성은 도민의 대중교통 안정성과 여성의 경제활동 참여가 함께 걸린 정책”이라며 “앞으로도 의왕시와 경기도의 교통·철도·도로 현안이 도민이 체감할 수 있는 성과로 이어지길 바란다”고 의정 활동의 포부를 밝혔다.

양승현 리포터
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