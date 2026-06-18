활짝 핀 제주 수국

신동원 서울시의원, 제9회 지방선거 ‘선거
구미경 서울시의원, 제11대 마지막 상임위
김선영 경기도의원, 시군 공모사업 부익부
이병숙 경기도의원 “6조 원 넘어선 경기도
“뚜벅이 4년간 깨달은 마포 현안 해결… 첫 결재는
유동균 서울 마포구청장 당선인
서준오 당선인, ‘노원 3.0’ 미래노원 준비위 출
도시계획 전문가 양승우 서울시립대 교수 위원장 선임
‘민선 9기 130개 공약’ 이행 실천방안 마련
강동 어린이들 “구정에 힘 보탤게요”
11기 아동구정참여단 26명 위촉
아동·청소년 시각으로 정책 점검
동대문 ‘6·25 순진 16지사 위령제’ 거행
대한결사단 청년 16명 순국 추모
이필형 구청장 마지막 현장 일정
금산 ‘영천암 무량수각’·청양 ‘장곡
무등산권 유네스코 지질공원 3연속 인
젠슨 황도 반한 그 맛… 글로벌 치맥
고래도시 빛낼 울산 장생포 ‘더 웨이
서울, 청년인생설계학교 2기 모집
서울시는 ‘2026년 청년인생설계학교 2기’를 모집한다고 15일 밝혔다. 이는 청년의 진로 찾기를 …
인재숙·인재학당 확산… 지자체 학원
지방자치단체가 직접 기숙 시설을 짓고 유명 학원 강사를 초빙해 관내 중고생에게 방과 후 수업을 제공…
자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr
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