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활짝 핀 제주 수국

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활짝 핀 제주 수국
제주시 구좌읍 송당리 동화마을을 찾은 관광객들이 18일 수국이 활짝 핀 정원을 산책하고 있다.
제주 연합뉴스


제주시 구좌읍 송당리 동화마을을 찾은 관광객들이 18일 수국이 활짝 핀 정원을 산책하고 있다.

제주 연합뉴스
2026-06-19 19면
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