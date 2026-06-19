경기도의회, 제12대 당선의원 오리엔테이션 개최…4년 의정활동 첫걸음



▲ 19일 경기도의회 대회의실에서 열린 ‘제12대 의회 의원 오리엔테이션’에 참석한 김진경 의장과 정윤경·김규창 부의장 및 제12대 당선의원들이 국민의례를 하고 있다. (사진=경기도의회)



▲ 김진경 의장이 19일 의회 대회의실에서 열린 ‘제12대 의회 의원 오리엔테이션’에서 제12대 의회의 신뢰성과 책임감을 강조하며 당선의원들에게 인사말을 전하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회가 본격적인 제12대 의회 개원을 앞두고 초선의원들의 안정적인 의정 적응과 역량 강화를 돕기 위한 소통의 장을 마련했다.의회는 19일 의회 대회의실에서 초선의원들을 주축으로 한 ‘제12대 의회 의원 오리엔테이션’을 개최했다고 밝혔다. 이번 행사는 오는 7월 7일로 예정된 제12대 의회 공식 개원을 앞두고, 당선의원들이 의회 시스템을 신속하게 이해하고 향후 4년간의 의정활동을 차질 없이 준비할 수 있도록 지원하고자 기획됐다.이날 오리엔테이션 현장에는 새로 진입한 초선의원 등 110여 명을 포함해 김진경 의장, 정윤경·김규창 부의장, 최종현 더불어민주당 대표의원, 이용호 국민의힘 총괄수석부대표 등 의회 주요 주축들과 의회사무처 간부 공무원 등 총 150여 명이 참석해 자리를 빛냈다.행사는 각 시군 지역구 및 비례대표 당선의원 167명에 대한 소개를 시작으로, 향후 의정활동 수행에 필요한 다각적인 지원 제도와 절차를 안내하는 순서로 이어졌다. 특히 의회 측은 현장에 ‘의정활동 지원 분야별 안내 창구’를 개별 배치하여, 당선의원들이 개별 맞춤형 지원 정보를 한자리에서 편리하게 안내받을 수 있도록 해 큰 호응을 얻었다.김진경 의장은 인사말을 통해 “치열하고 고단했던 선택의 시간을 이겨내고 1420만 도민의 선택을 받아 이 자리에 온 제12대 당선인 여러분께 축하의 박수를 드린다”라며 당선의원들을 격려했다.이어 김 의장은 “경기도의원이라는 자리는 지역 현안을 넘어 대한민국 지방자치까지 고민해야 하기에 무게와 책임이 가볍지 않다”라면서 “12대 의회가 더 큰 신뢰와 더 깊은 책임의 의회를 완성해 주시길 기대하며 현 11대 의회 역시 여러분이 순조롭게 첫발을 뗄 수 있도록 임기 마지막 날까지 책임감 있게 마무리하겠다”라고 응원의 메시지를 전했다.한편 제12대 경기도의회는 지역구 146명, 비례대표 21명 등 총 167명의 의원으로 구성되며, 임기는 다음 달 1일부터 공식적으로 시작되어 4년간 이어진다. 제12대 의회 공식 개원식은 제392회 임시회 제1차 본회의가 열리는 7월 7일에 개최될 예정이다.양승현 리포터