“전남광주특별시 주청사, 광주·무안·순천 3곳 모두 활용”

민형배 인수위 기존 입장 재확인

동부청사에 주소 두고 기능 확대

서부 시민주권·광주는 조정 기능

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민형배 전남광주통합특별시장 당선인 인수위원회가 최근 논란이 커지고 있는 ‘특별시 주청사’ 위치와 관련해 “광주·무안·순천 모두 주청사”라며 ‘3개 청사 균형 활용’이라는 기존 입장을 재확인했다. 하지만 각 지역에서는 ‘주청사를 한 곳으로 확정해 달라’는 요구가 분출하고 있어 논란이 이어질 전망이다.양은숙 민형배 당선인 대변인은 22일 나주시 전남광주대전환기획위원회에서 기자회견을 열고 “당선인의 기본 구상은 동부(순천), 서부(무안), 광주 3곳이 모두 주청사라는 것”이라며 “치우침 없는 균형은 특별시의 절대적 원칙으로 통합특별법에 명시돼 있다. 지역 주도 성장을 위해 출범하는 특별시 안에 새로운 일극을 만드는 것은 통합 정신에 정면으로 반하는 것”이라고 밝혔다.청사 3곳의 활용 방안에 대한 구체적﻿ 언급도 나왔다. 양 대변인은 “세가 가장 약한 동부청사에 법적 주소지를 두는 방안을 검토하는 한편 산업·경제 기능을 중심으로 미래 성장 거점 역할을 하도록 구상하고 있다”고 말했다. 이어 “1명의 부시장을 두며 조직 개편 과정에서 기능 확대 방안도 살피고 있다”고 밝혔다.서부청사는 시민주권 중심 청사로 운영된다. 양 대변인은 “기존 전남도청이 축적해 온 행정 역량을 바탕으로 시민 삶과 밀접한 기능을 폭넓게 담당하게 될 것”이라며 “부시장 2명을 배치해 행정 기능의 무게와 책임을 높이는 방안도 논의 중”이라고 설명했다. 이어 “광주청사는 특별시의 전반적인 조정과 연결 기능을 담당할 것”이라며 “정무 및 기관 유지 기능을 배치하는 방안을 추진 중”이라고 덧붙였다.양 대변인은 또 “과거의 행정은 특정 건물을 중심으로 물리적 청사를 중심에 뒀지만 이제는 첨단 화상 시스템, 디지털 플랫폼을 통한 스마트 청사 기능이 강화됐다”며 “당선인은 3곳의 청사를 순회하며 근무할 것”이라고 강조했다. 이 같은 방안은 인수위 논의와 시의회 검토·시민 의견 수렴 등의 과정을 거쳐 최종 결정될 예정이다.광주 홍행기 기자