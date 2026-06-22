중국 백화점도 반한 ‘제주 크리에이터’ 공개 오디션

로컬기업 육성·글로벌 진출 지원

귤메달·위드라이크 등 9곳 선정



지난 16일 제주콘텐츠진흥원 비인 공연장에서 열린 ‘2026 더 제주크리에이터’ 공개 오디션 현장에 다양한 지역 제품이 전시돼 있다.

제주도 제공

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“중국 관계자들이 직접 찾아올 정도로 열기가 뜨거웠습니다.”제주를 대표할 지역 브랜드를 뽑는 공개 오디션장이 기업 선발 무대를 넘어 제주 경제의 미래를 가늠하는 실험장으로 부상했다.지난 16~17일 제주콘텐츠진흥원 비인(Be IN) 공연장에서 열린 ‘2026 더 제주크리에이터’ 공개 오디션 현장. 무대에 오른 27개 로컬 기업 대표들이 5분 안에 자사의 비전과 성장 전략을 쏟아내고 이어진 7분간의 질의응답에서 전문가들의 날카로운 질문에 답하며 진땀을 흘렸다. 심사 내내 긴장감이 흐르면서도 제주 로컬 브랜드의 성장 가능성을 확인하는 축제 같은 분위기가 이어졌다.‘더 제주크리에이터’는 제주의 유·무형 자원을 바탕으로 성장 가능성이 높은 로컬 기업을 발굴·육성해 지역경제 활성화와 글로벌 진출을 지원하는 사업이다.심사 결과 지역 상권을 이끌 ‘제주 앵커’에는 귤메달, 코코하, 제주필렛, 나드리푸드가 선정됐다. 세계 시장 진출 가능성을 인정받은 ‘글로컬 앵커’에는 위드라이크, 마더웍스, 솔트바이펩, 1950, 비엠코스가 이름을 올렸다.선정 기업에는 3000만~6000만원의 사업 자금과 함께 마케팅, 투자 유치, 해외 판로 개척 등 맞춤형 지원이 제공된다.특히 이번 행사에는 중국 길림성 장춘시에 본사를 둔 오야백화점 그룹 관계자 7명이 이틀 동안 참관해 제주 로컬 기업에 높은 관심을 보였다. 이들은 전시관에서 곰탕·고기국수 밀키트, 분말형 미역국 제품 등에 높은 관심을 보이며 일부 기업과 글로벌 시장 진출 협력 방안을 논의했다.오영훈 제주지사는 “크리에이터 경제는 지역 콘텐츠를 활용해 새로운 부가가치를 만드는 창의 경제”라며 “문화와 이야기를 결합한 콘텐츠가 재구매와 재방문으로 이어지는 선순환 구조를 만들어야 한다”고 강조했다. 이어 “성산의 작은 과자점 하나가 명소가 되면서 주변 상권 전체가 살아나는 현상이 나타나고 있다”며 “로컬 크리에이터가 제주 경제의 실핏줄 역할을 하며 ﻿활력을 불어넣고 있다”고 덧붙였다.제주 강동삼 기자