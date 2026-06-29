새달 취임 추미애, 경기지사 조용한 바통 터치

타운홀 미팅 형식으로 취임식

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인구 1420만명으로 전국 최대 지방자치단체인 경기도의 전현 지사가 모두 화려한 취임식과 퇴임식 없이 조용하게 임기를 시작하고 마무리한다.28일 추미애 경기지사 당선인의 인수기구인 ‘공정·혁신·포용 경기준비위원회’(경기준비위)에 따르면 민선 9기 도지사 취임식은 다음달 1일 오전 10시 경기도청 1층 다산홀에서 타운홀 미팅 형식으로 치러진다. 추 당선인은 청년 30명, 학부모 20명 등 도민 대표 50명으로부터 교통, 주거, 복지, 인공지능(AI) 등 굵직한 민생 현안에 대한 의견을 듣는다.준비위 관계자는 타운홀 미팅에 대해 “의전 중심의 취임식에서 벗어나 민선 9기 소통을 중요시하겠다는 당선인의 의지가 반영된 행사”라며 “현재 도 채무가 ﻿7조원 수준에 이른 만큼 당선인이 강조해 온 강도 높은 세출 구조조정과 재정 긴축 기조를 몸소 실천하겠다는 취지”라고 설명했다. 현행법상 20일 동안 유지할 수 있는 경기준비위도 닷새가량 앞당겨 30일 해산한다. 취임과 함께 도청 조직을 중심으로 흔들림 없이 도정을 운영하겠다는 당선인의 의지가 담겼다.김동연 지사는 30일 퇴임식 대신 ﻿경기도청의 각 실국을 돌며 ﻿인사를 나누는 것으로 4년의 임기를 마무리한다. 추 당선인이 민선 8기 도정 성과를 이어받겠다는 뜻을 밝혔으나 김 지사의 핵심 공약인 경기북부특별자치도 설치, 경기 남부 국제공항 건립, 기회소득 등에 대해선 다른 목소리를 내고 있어 각 사업의 향방에도 관심이 쏠린다.안승순 기자