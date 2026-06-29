구로구, 민선9기 구청장 취임식 ‘구민과 함께’

구민 대표 9명 ‘구민 임명장’ 전달…주민화합 퍼포먼스서울 구로구가 다음달 1일 구로구민회관 대강당에서 민선 제9기 구로구청장 취임식을 연다고 29일 밝혔다. 구민 화합의 의미를 살려 누구나 참여할 수 있는 개방형 행사로 진행한다.
구로구 관계자는 “민선 9기 구정의 새로운 출발을 구민과 함께 다짐하는 자리”라며 “누구나 자유롭게 참석할 수 있는 개방형 행사로 운영할 계회”이라고 설명했다.
취임식에서는 구민 대표가 직접 참여하는 프로그램이 마련된다. 어린이·청소년, 청년, 노동자, 소상공인, 여성, 자원봉사자, 장애인, 다문화가족, 어르신 등 9개 분야 구민 대표가 당부를 담은 ‘구민 임명장’을 구청장에게 전달한다.
구민 임명장에는 ▲아이들이 안전하게 성장하는 구로 ▲청년이 도전하고 희망을 품을 수 있는 구로 ▲일하는 사람이 존중받는 구로 ▲골목상권에 힘이 되는 구로 ▲누구도 소외되지 않는 포용의 구로 등 구민의 기대가 담긴다. 구민 대표 9명과 구청장이 함께하는 주민화합 퍼포먼스도 이어진다.
누구나 취임식에 참여할 수 있도록 구로구민회관 1층 갤러리 구루지, 구로근린공원 야외무대에 유튜브 생중계 관람 공간을 운영한다.
서유미 기자