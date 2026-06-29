용인 반도체산단 7~12년 단축…이상일, “더 이상 용인산단 흔들지 말아야”

정부가 삼성 용인국가산단과 SK하이닉스 용인 일반산단 조성을 각각 7년과 12년 단축하기로 한 것과 관련해 용인시가 환영의 뜻을 나타냈다.
정부는 29일 ‘3대 메가프로젝트 국민보고회’에서 “대체불가 반도체 강국을 위해서 국가 전체의 총력 지원이 필요하다. 경쟁 국가의 추격을 뿌리칠 수 있는 유일한 방법은 더 빠른 팹의 건설”이라며 “기업과 정부가 합심해 수도권 반도체 생산능력을 5년 내 2배로 확대하기로 했다. 2040년대 중후반으로 계획된 팹 구축 시기를 2030년대 중반까지 최대 12년까지 단축할 것”이라고 밝혔다.
이어 “수도권 용인 지역의 반도체 팹에 필요한 약 15GW 전력과 150만 톤(t)의 용수도 차질 없이 공급할 수 있도록 하겠다”고 덧붙였다.
이에 대해 이상일 용인시장은 “용인에서 진행 중인 반도체 국가산단을 축소하거나 투자 계획을 줄이지 않는 한 다른 지방에 신규 투자하는 것에 대해서 시장으로서 반대할 이유가 없다”며 “더 이상 용인 산단을 흔드는 일이 발생하지 않도록 정부가 역할을 해주기 바란다”고 당부했다.
이 시장은 또 “기후에너지환경부는 3, 4기 전력 공급을 위한 용인 국가산단 전력 2단계 공급 실행 의지를 밝히고 삼성전자 국가산단 5, 6기 팹에 전력 공급을 어떻게 할 것인지 계획을 수립하는 것도 서둘러야 한다”고 강조했다.
안승순 기자