금천구 ‘분리배출 능력고사’ 풀고 최대 3만원 받자

금천 거주·근무자 대상

필기·실기 ‘인증’ 시험



금천구 ‘분리배출 능력고사’

금천구 ‘분리배출 능력고사’ 포스터

금천구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 금천구는 주민 참여형 자원순환 인증 이벤트 ‘2026 금천 분리배출 능력고사’를 운영한다고 30일 밝혔다. 누구나 생활 속 분리배출 방법을 쉽고 재미있게 배우고 실천할 수 있도록 마련한 행사다.금천구 거주자·근무자를 대상으로 7·9·11월 총 3회에 걸쳐 초급, 중급, 고급 과정으로 진행된다.QR코드를 통해 회차별 분리배출 퀴즈 5문항을 푸는 ‘필기시험’과 폐비닐 분리배출, 다회용기 사용 등 자원순환 실천을 사진으로 인증하는 ‘실기시험’에 참여하면 된다. 필기시험은 3문항 이상 정답을 맞히면 합격이다.필기와 실기 합격자에게는 각각 5000원 상당의 모바일 기프티콘을 지급한다. 두 분야 모두 합격하면 회차별로 최대 1만원의 경품이 제공된다. 3회 모두 합격하면 최대 3만원을 받을 수 있다.구는 회차별 500명 이상씩 모두 1500여명의 주민 참여를 목표로 한다. 예산 소진 시까지 선착순으로 진행된다. 참여 결과는 회차가 끝난 뒤 열흘 이내에 금천구청 홈페이지로 공개하고 합격자에게는 개별 안내한다.유성훈 구청장은 “주민들이 올바른 분리배출 방법을 배우고 일상에서 지속적으로 실천하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.김주연 기자