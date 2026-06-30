이필형 동대문구청장, 안전점검·고별강연으로 민선8기 마무리

마지막 현장도 안전 일정

이임사 대신 고별강연



이필형 동대문구청장이 30일 구청 다목적강당서 이임식을 열고 강연을 하고 있다.

동대문구 제공



이필형(가운데) 동대문구청장이 30일 구청 앞에서 직원들과 작별 인사를 하고 기념사진을 찍고 있다.

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서울 동대문구는 이필형 구청장이 30일 주요 안전 현장 점검과 이임식을 끝으로 민선 8기 공식 일정을 마무리했다고 밝혔다.이날 이 구청장은 주요 현장을 찾아 공사장 안전 관리 실태, 주민 안전 우려 사항, 여름철 풍수해 대비 상황을 차례로 살폈다.그는 이문동 지하차도 공사 현장을 시작으로 월릉IC 공사 현장을 찾았다. 이어 주민 안전 우려가 제기된 GTX 변전소 예정지를 방문한 후 빗물펌프장, 수문, 유수지, 하수박스와 배수로 등 수방 시설 관리 상황도 함께 점검했다.앞서 이 구청장은 2022년 7월 1일 취임 첫날 재난안전대책본부를 찾아 홍수 대비 상황을 점검하며 임기를 시작했다. 첫 업무도 안전 점검, 마지막 현장 일정도 안전 점검으로 채웠다.오후에 구청에서 진행된 이임식에는 구청과 보건소, 동 주민센터, 구의회, 동대문구시설관리공단, 동대문문화재단 관계자 등 600여명이 참석했다. 행사는 개식 선언과 국민의례를 시작으로 민선 8기 발자취 영상 상영, 직원 대표 송사, 고별 강연, 공로패 및 감사패 수여, 꽃다발 전달, 기념 촬영과 환송 순으로 진행됐다.이 구청장은 통상적인 이임사 대신 ‘모든 끝은 새로운 문이 된다’를 주제로 강연을 진행했다. 그는 강연에서 선거 운동 기간 44일과 선거 이후 27일 등 총 71일 동안 자신이 배운 세 가지로 ‘버티기’, ‘Open the Door, Take a Step’, ‘Magic Link’를 꼽았다.그는 “사람을 변화시키는 것은 시간의 무게였고, 모든 끝은 또 다른 시작이며 새로운 문이 된다는 사실을 알게 됐다”고 말했다. 이어 “1일부터는 구청장이 아니라 구민이 된다”며 “좋은 구민으로 살겠다. 한 사람의 구민으로서 동대문구의 발전을 응원하고 함께하겠다”고 밝혔다. 퇴임 후에는 해남 땅끝마을에서 고성 통일전망대까지 걷는 도보 여행을 떠날 계획이다.새롭게 동대문구를 이끌 최동민 당선인에게는 축하와 응원의 마음을 전했다. 이 구청장은 “최동민 당선인께 진심으로 축하와 응원의 말씀을 드린다”며 “동대문구가 더욱 발전하고 구민이 더 행복한 도시가 되기를 바란다”고 강조했다.공무원에게도 감사의 마음을 전했다. 그는 “여러분이 있었기에 가능한 1461일이었다”며 “함께할 수 있어서 참 행복했다. 직원 여러분께 진심으로 감사드린다”고 덧붙였다.유규상 기자