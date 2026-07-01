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전남광주통합특별시 간판 부착

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전남광주통합특별시 간판 부착
전남광주통합특별시 출범을 하루 앞둔 30일 광주 서구 광주시청의 간판이 ‘전남광주통합특별시’로 교체되고 있다.
광주 뉴시스


전남광주통합특별시 출범을 하루 앞둔 30일 광주 서구 광주시청의 간판이 ‘전남광주통합특별시’로 교체되고 있다.

광주 뉴시스
2026-07-01 19면
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