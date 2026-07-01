전남광주통합특별시 간판 부착

구미경 서울시의원, 왕십리도선동 주민자치회
김규남 서울시의원, ‘서울시민정치교육원’
박옥분 경기도의원, 요양보호사 열악한 환경
경기도의회 도시환경위, ‘현장·입법 중심’
“용산 국제업무지구 원안 사수… 4년간 후회 없이
김경대 서울 용산구청장 당선인
조유진 영등포구청장 당선인 인수위, ‘쥐산’ 관광자
지난 17일부터 12일 동안 활동 성과
아이 행복해~ 유니세프 재인증 받은 성북
한국 첫 아동친화도시 4차 인증
식품 안전 지키는 강서구, 유통 식품 250건 검사
시기별·테마별 맞춤형 검사
금산 ‘영천암 무량수각’·청양 ‘장곡
무등산권 유네스코 지질공원 3연속 인
경기도 기회소득 예술인 84팀, 10
10만평 동양 최대 백련 군락… 무안
서울, 청년인생설계학교 2기 모집
서울시는 ‘2026년 청년인생설계학교 2기’를 모집한다고 15일 밝혔다. 이는 청년의 진로 찾기를 …
인재숙·인재학당 확산… 지자체 학원
지방자치단체가 직접 기숙 시설을 짓고 유명 학원 강사를 초빙해 관내 중고생에게 방과 후 수업을 제공…
자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr
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