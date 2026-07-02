서울Pn

검색
구청별 뉴스 선택

서울 중구, 을지명보 골목상권 ‘문화관광 상권’으

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서울 마을버스 기본요금으로 최대 2시간 이용

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

‘최대 28% 할인’ 관악땡겨요상품권, 7월 1일

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

노원 ‘경춘선숲길’, 월계동부터 화랑대까지 연결한

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

중랑 민선 9기 ‘교육 공동체’로 열었다

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

류경기 구청장 첫 결재… “조례 제정”


  •
류경기 중랑구청장이 1일 민선 9기를 시작하며 ‘교육공동체 활성화 지원 조례안’ 제정을 첫 결재하고 기념사진을 찍고 있다.
중랑구 제공


서울 중랑구는 민선 9기 첫 공식 결재로 ‘서울특별시 중랑구 교육공동체 활성화 지원 조례안’ 제정을 추진한다고 1일 밝혔다.

조례안은 류경기 구청장 체제에서 8년간 확대해 온 교육 투자와 인프라를 바탕으로 학생 중심의 교육 지원 체계를 제도적으로 구축하기 위해 마련됐다. 구는 교육의 양적 성장을 넘어 학생의 삶과 성장에 초점을 맞춘 질적 성장 중심의 정책을 추진할 계획이다.

구는 교육을 구정의 핵심 가치로 삼고 2018년에 38억원이었던 교육경비보조금을 2026년 160억원으로 확대했다. 이를 바탕으로 방정환교육지원센터 2곳을 조성하는 등 교육 환경을 개선하고 다양한 기회를 확대하며 중랑 교육의 기반을 다졌다. 민선 9기에는 ﻿▲학생의 성장 단계와 여건을 고려한 맞춤형 교육 지원 확대 ▲교육 취약 계층 지원 강화 ▲문화·예술·체육 활동 지원 ▲심리·정서 지원 ▲진로·진학 및 미래 역량 강화 정책을 추진할 계획이다.

이날 3번째 임기를 시작한 류 구청장은 “앞으로도 지난 8년간 쌓아온 교육 성과를 바탕으로 누구도 배움에서 소외되지 않는 교육 도시 중랑을 만들어 가겠다”고 밝혔다.


유규상 기자
2026-07-02 20면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

오세훈 “청년주택 7만 4000가구 공급… 선택지

민선 8기 마지막 날 대학생 만나

“철도망·재건축·첨단산업 육성에 집중… ‘양천 2.

이기재 서울 양천구청장

9기 성동 ‘정비사업’ 속도 낸다

유보화 구청장 오늘 취임식

찜통더위 시작에 긴급 대책회의…은평구, 주민 안전

취약계층 보호 강화·현장 중심 폭염 대응체계

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr