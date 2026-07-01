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김동욱 도봉구청장, 민선 9기 첫 일정은 ‘주민 속으로’…버스 출근길

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김동욱 도봉구청장이 1일 새벽 출근길 버스에 올라 카드를 찍고 있다.
도봉구 제공


도봉구는 김동욱 구청장이 민선 9기 취임 첫 공식 일정을 서울의 시작점 도봉산공영차고지에서 시작했다고 1일 밝혔다.

김 구청장은 버스 기사와 인사를 나눈 뒤 주민들과 함께 버스에 올라 우이교 정류장까지 이동했다. 버스에서 내린 뒤에는 쌍문역 인근에서 환경공무관들과 간담회를 가졌다. 그는 “깨끗한 도시를 만드는 것은 현장에서 땀 흘리는 분들의 헌신 덕분”이라며 안전한 근무 환경 조성과 처우 개선에 관심을 기울이겠다고 밝혔다.

곧이어 구청 ‘재난안전상황실’과 ‘CCTV 통합관제센터’를 방문해 여름철 재난 대응 체계를 점검하고 마지막으로 도봉1동 산68-47 일대 산사태 예방 사업 완료 현장을 찾았다. 이 사업지는 지난 3월부터 6월까지 2억 2200만원을 투입해 사방댐 설치와 물길 정비를 마친 곳이다.

김 구청장은 현장 첫 지시 사항으로 “구민의 생명과 안전보다 중요한 행정은 없다”며 “민선 9기 도봉구정은 현장에서 시작해 예방 중심의 책임 행정을 구현하는 것임을 명심하고 구민의 생명과 안전을 최우선 가치로 삼아 달라”고 강조했다.


유규상 기자
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