제13대 경북도의회, 도민 향한 엄숙한 선서로 힘찬 출발

7월 2일부터 16일까지 15일간의 일정으로 제364회 임시회 개최

의장단·상임위원장 선출 등 원구성 및 본격적인 의정활동 돌입



경북도의회 전경. 경북도의회 제공



지난 6월 17일 열린 제13대 도의회 의원 당선인 간담회. 경북도의회 제공

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제13대 경북도의회의 새로운 출발을 알리는 제364회 임시회가 오는 2일부터 16일까지 15일간의 일정으로 열린다.이번 임시회는 지난 6월 3일 지방선거를 통해 출범한 제13대 경북도의회의 첫 공식 회기다. 도민의 민의를 대변할 64명의 도의원이 이번 회기를 시작으로 본격적인 의정활동에 돌입한다.제364회 임시회에서는 향후 2년간 제13대 경북도의회 전반기를 견인할 의장단(의장 1명, 부의장 2명)을 선출한다. 이어 7개 상임위원회의 위원 선임과 상임위원장 선거를 차례로 진행할 계획이다. 아울러 예산결산특별위원회 및 윤리특별위원회 구성을 마무리함으로써 본격적인 의회 운영을 위한 제도적 기반을 확고히 다질 예정이다.제1차 본회의는 2일 오후 2시에 개의해 의장·부의장 선거, 회기 결정 등의 안건을 처리한 후 개원식을 개최한다.개원식에서는 의원 선서를 통해 주민의 권익 신장과 복리 증진, 지역사회 발전을 위해 성실히 직무를 수행할 것을 도민 앞에 엄숙히 다짐하게 된다.이어 오는 7일 열리는 제2차 본회의에서는 7개 상임위원회 위원 선임과 위원장 선거를 진행하며, 각 상임위별 부위원장 선임도 함께 마무리할 방침이다.또한 8일 개최되는 제3차 본회의에서는 이철우 경북도지사와 임종식 경북도교육감으로부터 도정 및 교육행정 주요 업무보고를 받는다.이어 9일부터 15일까지는 상임위원회별로 소관 부서의 업무보고와 안건 심사를 실시하는 등 본격적인 의정활동에 돌입한다.제364회 임시회는 오는 16일 오전 11시 제4차 본회의를 끝으로 모든 일정을 마무리한다. 이번 본회의에서는 예산결산특별위원회와 윤리특별위원회를 공식 구성하며, 각 특별위원회 위원장 및 부위원장 선임 결과를 보고받은 후 폐회할 예정이다.류정임 리포터