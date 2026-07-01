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박운기 서대문구청장 1호 결재 ‘주민자치회 완전 복원’

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박운기 서울 서대문구청장이 취임 첫날 주민자치 회복과 도약을 위해 14개 모든 동에 주민자치회를 구성하는 계획안을 결재했다.

서대문구는 박 구청장이 1일 ‘1호 결재’로 ‘주민자치회 활성화 추진 계획’을 결재했다고 밝혔다. 풀뿌리 자치 활성화를 위한 주민자치회는 토론, 숙의, 민주적 의사 결정을 거쳐 주민 스스로 지역 문제를 해결하는 역할을 맡는다. 2018년 5개 주민자치회가 출범하고 2020년 9개 동으로 확대됐지만 2022년 11월 임기 만료에 따라 운영이 중단됐다.


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박운기 서대문구청장이 1일 구청장실에서 ‘주민자치회 활성화 추진 계획’을 결재하고 기념사진을 찍고 있다.
서대문구 제공


주민자치회 재구성에 따라 마을 공동체가 새롭게 활성화될 것으로 기대된다. 주민자치회 위원은 공개 모집과 교육을 거쳐 교육 이수자를 대상으로 한 공개 추첨 절차를 통해 선정된다. 구는 지방자치법 개정 사항 등을 반영해 조례 개정에 나설 예정이다. 특히 자치 기반 강화를 위해 간사 활동비 등 행정적 지원에도 나설 계획이다.

박 구청장은 “주민자치회는 주민이 지역 문제를 직접 논의하고 해결하는 풀뿌리 자치의 핵심 기반”이라며 “주민자치회 완전 복원과 정상화를 통해 주민이 주인이 되는 서대문을 만들어 가겠다”고 밝혔다.


서유미 기자
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