성북, 어르신 복지 ‘해드림센터’ 출범

이승로 구청장, 민선 9기 첫 결재



이승로 성북구청장이 민선9기 첫날인 1일 생활밀착형 복지 서비스를 제공하는 ‘성북해드림센터’ 를 1호 결재하고 있다.

성북구 제공

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성북구가 민선 9기 출범과 함께 어르신 복지의 새로운 기반이 될 ‘성북해드림센터’ 출범식을 열고 저소득 노인 가구의 생활밀착형 복지 서비스를 본격 추진한다고 1일 밝혔다.이승로 성북구청장은 이날 ‘성북해드림센터’를 1호 결재하고 센터 출범식과 현판식을 열었다. 고령 주민들을 위해 일상의 작은 불편까지 살피는 현장 중심 복지 체계를 운영하겠다는 취지다.센터는 저소득 노인 가구에서 발생하는 생활 불편을 빠르게 해결해 주거 환경을 개선하고 안전한 일상생활을 지원한다. 서비스 신청 후 48시간 내 방문·처리가 원칙이다. ﻿구청과 성북복지재단이 주관하는 사업은 2026년 12월까지 시범 운영된다. 65세 이상 저소득층 1만 3261명과 경로당 184곳이 대상이다.이 구청장은 “어르신 일상이 더 안전하고 편안해질 수 있도록 현장에서 답을 찾는 복지를 추진하겠다”며 “센터가 생활 불편을 신속히 덜어드리는 든든한 창구가 되고 어르신이 살기 좋은 성북을 만드는 데 중요한 역할을 하도록 하겠다”고 강조했다.송현주 기자