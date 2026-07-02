김길성 중구청장 “대형도서관·공공주택으로 더 큰 중구”

서울 중구 민선 9기 출범식

민선 9기 슬로건은 ‘모든 순간, 우리 곁에 중구’



‘민선 9기’ 김길성 서울 중구청장

김길성 서울 중구청장이 지난 1일 충무아트센터 대극장에서 열린 ‘민선 9기 출범식’에서 인사말을 하고 있다.

중구 제공

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“청년들이 꿈을 키워갈 도시, 더 든든한 명품 교육 도시, 노후가 편안한 도시 중구를 만들겠습니다.”2일 중구에 따르면 김길성 서울 중구청장은 지난 1일 충무아트센터에서 1000여명이 참석한 가운데 열린 민선 9기 출범식에서 ‘더 큰 중구’를 위한 구정 비전을 공유했다. 김 구청장이 선거 내내 메고 다녔던 배너를 다시 들고 무대에 올라 “선거 기간 동안 보내신 따뜻한 눈빛과 진심 어린 당부를 가슴 깊이 새기겠다”며 고개를 숙이자 박수가 쏟아졌다.김 구청장은 4년간 미래 성장 기반을 다진다는 계획이다. 기부채납 등을 활용해 ‘중구 균형발전기금’을 조성하고, 대형 도서관 건립과 충무아트센터 복합 재개발, 장충체육관 복합 재건축 등을 추진한다.2035년까지 주택 1만 4000호 공급을 위한 기반을 빠르게 닦는다. 청년이 머물고 정착하는 도시를 만들고자 ‘내편중구 스테이’를 통해 청년과 신혼부부, 무주택자를 위한 중구형 공공임대주택을 공급한다. ‘내편우대적금’으로는 청년 자산 형성을 돕는다.어르신 지원도 강화한다. 어르신 대상 교통비 지원을 이어가고 ‘내편 콜택시’와 ‘내편 도시락’을 도입한다. 1000원 목욕탕인 ‘어르신 헬스케어’ 2호점을 조성하고, 노인 일자리 확대, 중구보건소 신축 등을 추진한다. 제2의 교육지원센터를 운영하고 남산자락숲길을 업그레이드할 방침이다.중구는 공모를 통해 민선 9기 슬로건을 ‘모든 순간, 우리 곁에 중구’로 정했다. 어린이부터 청년, 어르신까지 구민 삶의 모든 순간을 함께하는 든든한 구정을 펼치겠다는 의지를 담았다. 이날 기념 영상에도 주민들의 소망을 소개했다.김 구청장은 “새로 심은 4년의 씨앗이 아이들에게는 꿈으로, 청년들에게는 희망으로, 어르신들에게는 편안한 일상으로 자라나도록 최선을 다하겠다”며 ‘더 큰 중구’를 약속했다.김주연 기자