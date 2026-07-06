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취임 첫 행보로 노인회 찾은 성수석 이천시장, 존경과 감사의 마음 전해

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성수석 경기 이천시장(오른쪽 가운데)이 1일 민선9기 출범 후 첫 민생행보로 대한노인회 이천시지회를 찾아 간담회를 갖고 있다. 이천시 제공


성수석 경기 이천시장이 1일 민선 9기 출범 후 첫 민생 행보로 대한노인회 이천시지회를 찾아 평생 지역사회의 발전에 헌신해 온 어르신들께 존경과 감사의 마음을 전했다.

이날 성 시장은 대한노인회 이천시지회 임원들과 간담회를 열고 노인복지 정책과 경로당 운영 등 주요 현안에 대해 의견을 나누며 현장의 애로사항과 건의사항을 청취했다.

그는 “어르신들이 더욱 건강하고 행복한 노후를 보내실 수 있도록 현장의 목소리를 시정에 반영하고, 체감할 수 있는 노인복지 정책을 지속적으로 추진해 나가겠다”라고 밝혔다.

원종성 대한노인회 이천시지회장은 “취임 후 가장 먼저 노인회를 찾아 의견을 경청해 준 것에 대해 감사드린다”라며 “앞으로도 시와 긴밀히 협력해 어르신의 권익 증진과 복지 향상을 위해 함께 노력하겠다”라고 화답했다.

이천시는 민선 9기를 맞아 고령사회에 선제적으로 대응하기 위해 노인 일자리 확대, 맞춤형 여가 프로그램 운영, 경로당 활성화 등 어르신이 건강하고 활기찬 노후를 보낼 수 있는 다양한 정책을 추진할 계획이다.


안승순 기자
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