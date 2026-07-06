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제주 ‘일출봉Go!’ 8월부터 유료 상용화

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자율주행 관광버스 시범운행 ‘끝’

제주 성산일출봉 일대를 운행하는 관광형 자율주행 버스 ‘일출봉고(GO)!’가 무료 시범운행을 마치고 다음 달 1일부터 유료 정식 운행에 들어간다.

제주도는 지난해 9월부터 무료 실증 운행을 이어온 ‘일출봉고!’가 국토교통부 자율주행 시범운행지구 변경 고시에 따라 상용화된다고 6일 밝혔다. 지금까지 누적 탑승객은 약 2900명으로 사고 없이 운행하며 기술 안정성을 입증했다.

정식 운행 노선은 휘닉스 아일랜드와 성산항 입구 회전교차로를 잇는 구간이다. 기존 성산일출봉 내부 구간은 주민 의견을 반영해 제외하고 내수면 해안도로를 경유하도록 조정했다. 좁은 마을 길에서 발생할 수 있는 차량 교행과 보행자 안전 문제를 고려한 조치다.

요금은 일반 시내버스와 동일하며 교통카드와 온나라페이로 결제할 수 있다. 환승 할인과 연령별 요금 감면도 시내버스 기준이다. 운행은 계절별 수요에 맞춰 탄력적으로 운영된다. 8월부터 10월까지는 차량 2대로 하루 12회, 11~12월에는 차량 1대로 하루 6회 운행한다.

‘일출봉GO!’는 운전석 없이 안전관리자와 승객만 탑승(8명 좌석제)하는 자율주행 차량으로 최고 시속은 40㎞다.


제주 강동삼 기자
2026-07-07 19면
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