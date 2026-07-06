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김용진 GH 사장, “건설현장에서 가장 중요한 것은 근로자의 생명과 안전”

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공사장 안전관리 실태 점검·4000명에 안전 물품 전달


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경기주택도시공사 김용진 사장(민방위 복장)이 6일 화성동탄2 택지개발사업지구 내 공동주택 건설 현장을 찾아 폭염 및 장마철 대비 안전을 점검하고 있다. GH 제공


경기주택도시공사(GH) 김용진 사장이 6일 집중호우와 폭염이 반복되는 여름철을 맞아 화성동탄2 택지개발사업지구 내 공동주택 건설 현장을 찾아 폭염 및 장마철 대비 안전을 점검하고 현장 근로자에게 안전 물품을 전달했다.

김 사장은 공사 현장 곳곳을 둘러보며 안전관리 상황과 수방 대책 등을 자세히 점검했다. 특히 기후변화로 심해지는 폭염에 대비해 근로자 휴게실 냉방기 작동 상태와 물·얼음 구비 현황 등 근로자들의 보건 관리 실태를 꼼꼼히 확인했다.

이어 온열질환 예방을 위해 쿨마스크, 쿨토시, 타월 등으로 구성된 ‘폭염 대비 안전 물품 세트’를 근로자들에게 전달하고 격려했다.

GH는 현재 진행 중인 건설공사 현장 근로자 약 4000명에게 폭염 대비 물품을 모두 지급할 예정이다.

김 사장은 취임 이후 현장 중심 안전경영 의지를 실천하기 위해 주요 사업지구를 대상으로 안전 점검을 이어왔다. 지난 4월에는 광교 지분적립형 주택 사업지를 비롯해 산업단지 및 2·4대책 사업지구 등 권역별 주요 현장을 연달아 방문해 사업 추진 현황과 안전관리 실태를 집중 점검한 바 있다.

김용진 사장은 “건설 현장에서 무엇보다 중요한 것은 근로자의 생명과 안전”이라며 “마지막 작업자 한 명의 안전까지 책임진다는 자세로 지속적으로 현장 관리를 강화해 안전한 일터를 만드는 데 최선을 다하겠다”고 강조했다.

안승순 기자
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