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경기도민이 가장 바라는 정책은 ‘내 집 걱정 없는 경기’…‘대청(大聽)마루’ 현장 여론조사

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경기도가 지난 3일부터 5일까지 수원KT위즈파크에서 진행한 ‘경기도민이 가장 필요하다고 꼽은 정책’에 대한 현장 여론조사에 한 시민이 참여하고 있다. 경기도 제공


경기도가 지난 3일부터 5일까지 수원 KT 위즈 파크에서 열린 경기도-KT 위즈 브랜드 협업 행사에서 현장 참여형 여론조사를 진행한 결과 경기도민이 가장 필요하다고 꼽은 정책은 ‘내 집 걱정 없는 경기’로 나타났다.

조사는 ‘새롭게 출범한 경기도, 가장 필요한 정책에 투표해 주세요!’를 주제로 진행됐다. 사흘 동안 1200여 명의 참여자는 경기도가 추진해야 할 정책 5개 분야 중 가장 우선시되는 항목을 선택했다.

투표 결과 ‘내 집 걱정 없는 경기’가 520표(41.6%)로 가장 많았고 ‘출퇴근이 편한 경기’ 280표(22.4%), ‘일자리가 늘어나는 경기’ 240표(19.2%), ‘돌봄 걱정 없는 경기’ 140표(11.2%), ‘균형 발전하는 경기’ 70표(5.6%) 순이었다.

이번 현장 의견 수렴은 추미애 경기도지사가 취임식에서 강조한 ‘대청(大聽)마루’의 취지와 ‘도민 의견 수렴 확대’ 기조를 반영했다. ‘크게 듣는다’는 의미를 담은 대청마루는 도민의 목소리를 폭넓게 듣고 정책에 반영하겠다는 민선 9기의 소통 철학을 담고 있다.

한편 경기도는 행사 기간 경기도 온라인 여론조사 신규 패널 모집을 병행했다. 만 14세 이상 경기·서울·인천 거주자라면 누구나 누리집(survey.gg.go.kr)을 통해 패널로 가입할 수 있다. 현재 누적 7만 6000여 명의 패널이 연간 35건 이상 진행되는 여론조사에 참여 중이다.


안승순 기자
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